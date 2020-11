E, to je već ugovorčina! Sjajni Hrvat zaradit će preko 170 milijuna kuna u sljedeće tri godine

Dario Šarić i narednih će godina nositi dres NBA momčadi Phoenix Suns. Hrvatski košarkaš produljio je ugovor s klubom na još tri godine, a ta će mu dionica u karijeri donijeti 27 milijuna dolara, odnosno preko 170 milijuna kuna.

Daroviti je Šibenčanin (26) prošle sezone na parketu u prosjeku provodio tek nešto manje od 25 minuta, te je pritom ubacivao 10,7 koševa po utakmici.

Uz to je bilježio i šest skokova i dvije asistencije po nastupu, a s Phoenixom je sezonu završio na desetom mjestu u Zapadnoj konferenciji uz omjer pobjeda i poraza 34-39.

Podsjetimo, Šarić je NBA karijeru započeo 2016. godine u Philadelphiji, upravo mu je istekao rookie ugovor koji mu je do sada donio deset milijuna dolara, a jednu je sezonu proveo i kao član Toronto Raptorsa.

Dario Saric has agreed to a three-year, $27M deal to stay with Phoenix, agents Jeff Schwartz and Mike Lindeman of @excelsm_bball tell ESPN.