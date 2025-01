Dvojica povratnika u HNL zvučnih imena danas imaju premijeru za nove momčadi. Svi ih se sjećate

KAKO SU IGRALI

Baturina je bio najbolji u Dinamovoj pobjedi, a jedan igrač kao da nije izgubio niz tjedana zbog ozljede

Bili smo razočarani igrom Cannavarove momčadi u prvom dijelu, nismo vidjeli igru kakvu je najavljivao, u nastavku je to bilo bolje, no ne znamo je li to bilo zato što je dignuo momčad ili je jednostavno Istra postala ispuhani balon.