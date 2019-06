DTMS: Suludo imenovanje pljuska je svim dinamovcima

Iz udruge Dinamo to smo mi oglasili su se priopćenjem nakon današnjih događaja u Maksimiru i predstavljanja Zorana Mamića kao novog sportskog direktora.

"U danima kad se čeka pravomoćna presuda za proces izvlačenja 116 milijuna kuna, potvrđuje druga optužnica za drugi proces za oko 200 milijuna kuna, te čeka potvrda optužnice za treći proces od 17 milijuna kuna, Mirko Barišić, Većeslav Bergman, Ivica Cvitković, Adolf Kožul, Nikola Hanžel, Duško Ljuština, Ivan Šušak, Ognjen Naglić, Damir Zorić, Marijan Primorac, Ante Todorić, Heinz Truskaller, Vladimir Gašparović, te Krešimir Antolić, Vlatka Peras i Amra Peternel ponovno su pokazali kako nemaju ni trunke obraza prema poštenim članovima Dinama. Umjesto da jednom za sva vremena prerežu pupčanu vrpcu s kriminalcem u bijegu koji je opteretio Klub i doveo do raznih afera oni su odlučili potpuno zaštiti svog mecenu i pokazali da su bez njega nitko i ništa.

Dodatno produženje agonije oko Dinama odgovornost je onih koji su u borbi za svoje unosno plaćene fotelje nametnuti članovima Kluba. Ovim potezom dodatno ugrožavaju stabilnost i vjerodostojnost Dinama, u vremenima dok se sva moderna društva i države bore protiv organiziranog kriminala i pljačke.

Čovjek koji je osuđen nepravomoćno na četiri godine i 11 mjeseci zatvora sada komotno može biti u poziciji da ponovi neko od ranije počinjenih djela. Vjerujemo da će to biti kratko roka s obzirom na to da donošenje pravomoćne presude za pljačku Kluba mora biti do kraja rujna 2019. godine.

Ovakav potez imenovanja u Dinamu odgovornost je i vladajućih struktura u gradu Zagrebu i državi. Do ovakve pljuske svim dinamovcima ne bi došlo da gradski ured za upravu ne štiti višegodišnje kršenje zakona u Dinamu. Mogli su već odavno naložiti usklađivanje Statuta Dinama sa Zakonom o Udrugama za što se Udruga “Dinamo to smo mi” bori pravnim metodama u močvari birokracije. Da su samo riješili podneske koje, nastavno na one Građanske inicijative “Zajedno za Dinamo” i inicijative “Za naš Dinamo”, šaljemo, svega ovog ne bi bilo. Dinamo bi danas imao legalno izabrano vodstvo koje štiti interese Kluba, a ne radi za osobnu korist interesnih skupina.

Isto tako, sa svime su upoznati i u Ministarstvu Uprave, te Središnjem državnom uredu za sport koji tek gledaju kako se provodi pljačka Dinama i izrugivanje pravne države Hrvatske. Zato ne čudi da mnogima Dinamo ne znači više ništa i ne vide poveznicu s tim Klubom. Lijepe slike od prošle sezone pokazale su da je malo potrebno da se počne vraćati teško izgubljeni identitet Dinama u Zagrebu. Ovakvim suludim imenovanjem i taj teško stečeni temelj srušen je preko noći.

Mi od naše borbe za Dinamo kao Klub svih članova nećemo odustati, a u narednim danima tražit ćemo i pravnu odgovornost svakog člana Skupštine, Uprave i Izvršnog odbora Dinama za sve što su Klubu napravili. Srećom za sve nas vrlo brzo doći će pravomoćna presuda te novi procesi koji će omogućiti da kriminalci završe tamo gdje i trebaju", stoji u priopćenju.

>> U galeriji iznad teksta pogledajte konferenciju za medije Zorana Mamića