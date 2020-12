Društvene mreže poludjele: Slavni sportaš pijan 'kao letva' jedva pogodio bravu

Najmlađi pobjednik u povijesti Formule 1, Nizozemac Max Verstappen snimljen je u jako veselom stanju.

Naime, on je proslavio svoj rođendan u avionu, a onda je odlučio da je vrijeme ići kući. No, nakon što je došao do svoga stana u Monacu otvoriti vrata postao je već malo teži problem.

Neko vrijeme je pokušavao pogoditi bravu, a onda kada je ušao u stan vrata su ga skoro odnijela sa sobom u zid. Ipak, mladi šampion nije skidao osmijeh s lica, a snimka je završila na društvenim mrežama i postala viralna.

Verstappen ima samo 23 godine, a već je ostvario brojne trijumfe i rekorde u karijeri. Prošlu sezonu završio je na trećoj poziciji, a ostat će upamćen kao najmlađi debitant u Formuli 1 (17 godina i pet mjeseci), kao i najmlađi pobjednik u povijesti F1 (18 godina i 7 mjeseci).