'Drugo mjesto mi se čini kao sasvim prihvatljivo i realno za Hajduk'

Obojica Hajdukovih igrača s najvećim brojem nastupa u prvenstvu su – Dubrovčani. Darko Miladin skupio ih je 21, a rekorder Srđan Andrić 22.

Prvi do njih je Stipe Pletikosa s 19, a četvrti u tom poretku je Ante Miše s 18, od toga dva u bivšem jugoslavenskom prvenstvu.

Iako nije bio nogometaš zvučnog imena, koji za hrvatsku reprezentaciju ima samo dva nastupa (u prijateljskim utakmicama sa Slovenijom i Makedonijom), hajdučki dosje svrstava Srđana Andrića (39) među legende bijelih.

Dubrovčanin je, naime, skupio ukupno čak 268 službenih nastupa za Hajduk (od toga rekordnih 28 u europskim utakmicama) i može se pohvaliti s dva naslova prvaka (2001., 2004.) i dva osvojena Hrvatska kupa (2000., 2003.).

Čak desetorica trenera

Derbi s Dinamom posebna je Srđanova priča. U 22 nastupa protiv Dinama u prvenstvu vodila su ga čak desetorica trenera: Matković, Vulić, Gračan, Krešić, Jarni, Reja, Miše, Poklepović, Vučević i Balakov.

– Moj najčudniji derbi? Onaj iz jeseni 2008. kada Boris Živković nije mogao nastupiti pa mi se trener Vučević obratio riječima: Što misliš o ideji da sutra igraš stopera? Bio sam iznenađen jer nikada na toj poziciji nisam igrao, ali, eto, morao sam, i ispalo je sjajno. Pobijedili smo 2:0 u Maksimiru – prisjeća se Andrić.

Premijeru u derbiju imao u ožujku 1999. godine, kada je za bijele još nastupao Slaven Bilić, a za Dinamo su igrali Prosinečki, Cvitanović, Bišćan, Šokota, Mujčin... Završilo je 0:0.

– U prethodnom kolu pobijedili smo Dragovoljac, a ja sam u toj utakmici dobio žuti karton zbog kojega se Dragovoljac žalio. Naime, jedan karton prenio sam s posudbe u Mosoru, što je bilo objavljeno u glasniku HNS-a u četvrtak, a utakmica s Dragovoljcem bila je u srijedu. Bio je to veliki previd nekoga u Hajduku, zbog čega su nam kasnije bili oduzeli jedan bod pa ga kasnije vratili. Kada nam više ništa nije značio – nastavlja Andrić.

U derbijima ste postigli tri pogotka.

– Četiri, jedan ste mi ukrali! U listopadu 2001. u Maksimiru pucao sam iz slobodnog udarca, a lopta se od Cesara odbila u gol. Bio je to pogodak za pobjedu 2:1, i novinari su me poslije utakmice pitali tko je zabio taj gol. Rekao sam im: “Sve vam piše na semaforu”, jer pisalo je moje ime. Kasnije su mi taj pogodak oduzeli i pripisali Cesaru autogol – prisjetio se Andrić.

Puno puta igrali ste derbije pred rasprodanim stadionom.

– U to vrijeme derbiji su ipak bili mnogo neizvjesniji i, bez obzira na snagu momčadi, uvijek je bilo “li-la” u tim utakmicama. Zato su i stadioni bili puni.

Okrenimo se današnjem odnosu snaga Dinama i Hajduka. Splićani su u prvoj utakmici iznenađujuće pobijedili 1:0.

– Bio sam na toj utakmici. Bila je to najbolja Hajdukova igra ove sezone i sasvim zaslužena pobjeda. Objektivno, Dinamo ima veću kvalitetu igrača, veću širinu kadra što ga čini favoritom prvenstva. Tražim li prednost Hajduka uoči nadolazećega derbija, onda je to neigranje Ademija, jer on možda nije najbolji, ali je za mene njihov najvažniji igrač. Međutim, i tu je Dinamo dobro pokriven i ima nekoliko rješenja pa je i u ovoj utakmici favorit – naglašava Andrić.

Pritisak je prevelik

Imaju li navijači Hajduka prevelika očekivanja od Burića i momčadi? Hajduk je ipak čvrsto drugoplasiran na ljestvici.

– Znate kako navijači Hajduka razmišljaju; ako Hajduk pobijedi Dinamo i izbije na prvo mjesto, onda on tu mora i ostati. To je prevelik pritisak, a očekivanja doista nerealna. Drugo mjesto mi se o ovom trenutku čini kao sasvim prihvatljivo i realno za Hajduk – ističe Andrić i zaključuje:

– Da je ljudima u Hajduku nakon ispadanja od Gzire kazao da će u ovom trenutku sezone biti drugoplasiran na ljestvici, svi bi to objeručke prihvatili.

Srđan Andrić nakon odlaska iz Hajdukove škole nogometa 2016. godine više ne radi u nogometu. Sa suprugom i djecom živi u Opatiji, povremeno boravi u rodnom Dubrovniku...