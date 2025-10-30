Naši Portali
ISPLIVALI ŠOKANTNI DETALJI

Drama rukometnog reprezentativca: Izgubio pet kilograma u tri dana, teško je bolestan

30.10.2025.
u 09:17

Nema pozitivnog pomaka. Ne osjeća se bolje, i dalje je loše. Zbog toga smo danas, u dogovoru s klubom, donijeli odluku da nema smisla da nam se naknadno pridruži - rekao je menadžer saveza

Mladi njemački rukometni reprezentativac Justus Fischer (22) definitivno propušta obje pripremne utakmice protiv Islanda koje se igraju u Nürnbergu i Münchenu. Izbornik Alfred Gíslason (66) do posljednjeg se trenutka nadao da će kružni napadač TSV Hannover-Burgdorfa biti spreman barem za drugi susret, no te su nade sada ugašene. Prema pisanju njemačkog Bilda, Fischer se neće priključiti momčadi jer je zbog teške bolesti izgubio čak 4,5 kilograma u samo nekoliko dana. Problemi za mladog rukometaša započeli su tijekom prvenstvenog poraza od SC Magdeburga (22:24), kada je usred utakmice morao povraćati.

Fischeru je iznenada pozlilo na samom terenu. Držeći dres preko usta, hitro je otrčao prema svlačionici i više se nije vraćao u igru. Prizor je bio toliko neugodan da je jedna od pomoćnica morala čistiti parket. Nažalost, njegovo se stanje od tada nije značajno popravilo. Njemački rukometni savez u stalnom je kontaktu s Fischerom, sportskim direktorom njegova kluba Sven-Sörenom Christophersenom i timskim liječnikom, dr. Dirkom Stachom.

Menadžer DHB-a, Benjamin Chatton (44), potvrdio je loše vijesti: "Kod Justusa, nažalost, nema pozitivnog pomaka. Ne osjeća se bolje, i dalje je loše. Zbog toga smo danas, u dogovoru s klubom, donijeli odluku da nema smisla da nam se naknadno pridruži. Tijek bolesti ne ukazuje na brzi oporavak, stoga smo razjasnili situaciju i odustali od ideje da ga dovodimo u München."

Za prvu utakmicu protiv Islanda u Nürnbergu, izbornik Gíslason ne planira pozivati zamjenu. Međutim, to bi se moglo promijeniti uoči drugog susreta koji se igra u nedjelju u Münchenu. Na originalnom popisu našlo se 18 igrača, uključujući debitante Lassea Ludwiga (22) iz Füchse Berlina i Toma Kieslera (24) iz VfL Gummersbacha. Jedini "legionar" u momčadi je Juri Knorr (25) iz Aalborga, dok ekipu predvode kapetan Johannes Golla (27) i vratar Andreas Wolff (34).

Utakmice u Nürnbergu i Münchenu posljednji su nastupi njemačke reprezentacije u ovoj godini. Prije početka Europskog prvenstva 2026. godine, koje se održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, Njemačku očekuju još dvije pripremne utakmice protiv Hrvatske.
Ključne riječi
rukomet Njemačka

