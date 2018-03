Dr. Časl juri nemoguće – 100 slavlja zaredom

Svi ljubitelji vrhunskog ženskog stolnog tenisa nikako u petak 16. ožujka ne smiju zaobići sportsku dvoranu Osnovne škole “Kreativan razvoj” (Dedići 102 u Šestinama). Tog dana na rasporedu je prva polufinalna utakmica Lige prvakinja između domaćeg Dr. Časla i poljskog sastava Tarnobrzek. Na jednom mjestu okupit će se šest vrhunskih igračica.

Lov na četiri krune

Za Dr. Časl igrat će Nizozemka Li Jie, brončana na posljednjem Prvenstvu Europe, prvorangirana europska igračica i drugi najbolji “lovac” na svijetu. Zatim Portugalka Yu Fu, srebrna na posljednjem Prvenstvu Europe, Doo Hoi Kem iz Hong Konga, brončana na posljednjem Svjetskom prvenstvu (Hong Kong) te Zhou Xintong, članica kineske reprezentacije. Uz njih u sastavu bit će dvije hrvatske reprezentativke – Mirela Đurak i Dorina Srebrnjak – te slovenska reprezentativka Manca Fajmut. Za suparnice, najviše rangiranu ekipu Europe, igrat će Njemica Han Ying, najbolja defenzivna igračica na svijetu, Elizabeta Samara, višestruka prvakinja Europe, te treća najbolja defenzivna na svijetu, Poljakinja Li Qian.

– S obzirom na to da ove godine “lovimo” čak četiri krune, što još nitko u Europi nije uspio u jednoj godini, Ligu prvakinja, Europsku superligu, Hrvatsku superligu i kup, bilo bi mi jako drago da tribine budu ispunjenje do posljednjeg mjesta. Oni koji dođu sigurno će uživati u najboljem svjetskom stolnom tenisu – istaknuo je dr. Martin Tino Časl, predsjednik kluba.

Do sada je klub Dr. Časl osvojio devet naslova prvaka Hrvatske (pet muški i četiri žene), hrvatski kup, dvaput Europsku superligu (još su dečki igrali dva finala, op. a.), djevojke su pobjednice klupskog Kupa Mediterana, a dečki su bili finalisti.

– Ove godine, osim što igramo polufinale Lige prvakinja, gdje za sada imamo svih šest pobjeda, plasirali smo se već i u finale Europske superlige. Vodeća smo ekipa Hrvatske superlige (skor 16:0) i plasirali smo se na Final four hrvatskog kupa. Neporaženi smo tri godine, bilo u Hrvatskoj ili Europi. Ukupno smo nanizali 78 pobjeda zaredom, što je strašan rezultat kad se pogleda što sve igramo protiv najjačih europskih klubova – istaknuo je predsjednik kluba.

Meč od 180 minuta?

Na putu do polufinala Dr. Časl je pobijedio u sve četiri utakmice u skupini (francuski Grand Quevilly dvaput 3:1, mađarski Szekszárd dvaput 3:0). U četvrtfinalu su bile bolje od vodećeg sastava francuske Pro A lige, najjače lige Europe, Lille Metropole. U gostima je bilo 3:0, a u uzvratu, u Donjem Kraljevcu u Međimurju 3:1 za zagrebački sastav.

– Napravit ćemo sve da nastavimo ovaj sjajan niz pobjeda. Ne znam doista je li tko napravio sličan pothvat. Netko me pitao možemo li stići do 100 pobjeda zaredom. Možemo, zašto ne. Utakmica u petak može potrajati 90 minuta, a ako ždrijeb odluči da igraju dva “lovca”, onda bi to moglo potrajati dodatnih 90 minuta. Jer, kada u stolnom tenisu igraju dvije defenzivne igračice, onda taj pojedinačni meč može potrajati i do sat vremena – zaključio je dr. Martin Tino Časl, predsjednik kluba.