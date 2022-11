'Doveo me do depresije i srčane bolesti!': Poznati Hrvat ispričao šokantne detalje o crnogorskom treneru

Bivši hrvatski reprezentativac i bivši NBA igrač Mario Kasun gostovao je u poznatom Podcastu Inkubatora u travnju ove godine, gdje je između ostalog govorio o suradnji s Duškom Ivanovićem .

Otkrio je da su mu ljudi govorili da je crnogorski trener Ivanović 'psihopat i budala', a potom je govorio i o svojim metodama rada.

- U Barceloni sam upoznao divne ljude, ali to je bila možda moja najgora košarkaška odluka. To me praktički dovelo do smrti i do toga da sam s 28 godina prestao igrati košarku. Bilo mi je muka od svega. Svi su mi govorili da je Duško Ivanović budala, psihopata i idiot. On je divna osoba izvan terena, ali na terenu mu se spuštaju 'rolete' - započeo je Kasun i nastavio:

- Ljeti sam trebao igrati kvalifikacije za hrvatsku reprezentaciju i bio sam u odličnoj formi, ali kad sam se vratio u klub Ivanović mi je rekao 'nisi u formi' i svako me jutro tjerao na brdo i trčite sat vremena prije treninga vrijeme prije treninga. Smršavio sam 12 kilograma u sedam-osam dana, prepolovio sam težinu. U početku mi je govorio na našem jeziku, a onda samo na španjolskom i nisam razumjela što govori. - priča bivši košarkaš.

Foto: Alexander Shcherbak/NEWSCOM MOSCOW, RUSSIA – JANUARY 17, 2020: Kirolbet Baskonia head coach Dusko Ivanovic at their 2019/20 Euroleague Regular Season Round 20 basketball match against CSKA Moscow at Megasport Arena. Alexander Shcherbak/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Kasun je imao i problema sa srcem, srušio se na utakmici te je hitno prevezen u bolnicu. Ivanović uopće nije pokazao nimalo empatije, dok su ga jedino posjetili predsjednik Laporta i Zoran Savić.

- Jedini koji su me posjetili u bolnici bili su Joan Laporta i Zoran Savić. Oporavak je trajao sedam dana, Duško, koliko me 'volio', natjerao me da se vratim za tjedan dana. Sad kad bolje razmislim, otjerao bih ga u tri p.m. -