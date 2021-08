Đokovićeva moć fascinira i konkurenciju: "Uvijek je bio sjajan, ali ovome se nitko nije nadao"

Iako se svijet još nije riješio pandemije koronavirusa, ona više nije glavna tema US Opena kao što je bila prošle godine. Sve su oči sada uprte u Srbina Novaka Đokovića. Neki ga vole, neki ne, jedni ga osuđuju, drugi ga dižu na pijedestal... Bilo kako bilo, nitko nije ravnodušan prema njemu kada ga gleda kako igra tenis i osvaja turnire.

Čovjek je to koji je s prošlogodišnjeg izdanja US Opena bio izbačen jer je nenamjerno lopticom opalio linijsku sutkinju u vrat. On se tada odmah ispričao, ali izbacivanje s US Opena nije mu ginulo! Sada ima priliku popraviti dojam, isprati gorak okus iz usta koji mu je ostao s terena u New Yorku i ispisati povijest. Naime, Đoković je US Open, zadnji Grand Slam turnir sezone, započeo rekordnim 336. tjednom na prvom mjestu ATP liste.

POGLEDAJTE VIDEO: Novak nakon diskvalifikacije na US Openu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uoči Otvorenog prvenstva SAD-a o dominaciji u bijelom sportu govorio je britanski tenisač Andy Murray koji je ovih dana s Novakom trenirao u New Yorku.

Inače, Đoković će pokušati ispisati povijest jer je ove sezone osvojio deveti Australian Open, drugi Roland Garros i šesti Wimbledon, učinit će sve da podigne i svoj četvrti trofej na US Openu i tako stigne do “kalendarskog slama” i rekordne 21. Grand Slam titule.

Drugačiji je od drugih

– Mislim da mnogi ljudi nisu pomislili da će Novak osvojiti 20 Grand slam turnira i da će raditi ono što sada radi. Ako pogledate njegovu igru kroz godine, stvari koje je unaprijedio, on je pretvorio sebe u kompletnog igrača. Igra sjajno na svim podlogama, ima podcijenjen servis i najbolji je riterner svih vremena – kaže Britanac pa dodaje:

– Njegovo kretanje i atleticizam nešto su što ga izdvaja od drugih igrača. Nevjerojatno je fleksibilan i može braniti sve krajeve terena vrlo dobro, što je njegova najveća prednost u odnosu na preostalu dvojicu. Ne kažem da Roger i Rafa ne brane to dobro, ali način na koji on to radi je totalno drugačiji. Kada smo imali 19-20 godina, nisam mislio da će činiti sve ovo iako sam ga poznavao iz vremena kada smo obojica imali 13-14 godina. Znao sam da je sjajan igrač, ali ovo što on sada radi vrlo je posebno.

A svjestan je svega toga i sam Đoković. Po broju najvećih titula izjednačen je s Federerom i Nadalom, kojih zbog ozljeda nema na turniru u New Yorku. Novak može do rekordnog 21. GS-a.

– To me jako motivira, nema sumnje. Ali istovremeno znam kako balansirati stvari. Moje sudjelovanje ovdje, bez Rafe i Rogera... Osjećam to. Znam da će mnogi gledati moje mečeve očekujući dobar rezultat i borbu za Slam – rekao je Đoković koji bi nogometnom stručnjaku Joseu Mourinhu mogao preoteti nadimak The Special One.

Jer, ako osvoji US Open, a šanse su velike, bio bi prvi nakon Roda Lavera koji je posljednji osvojio sve GS turnire u jednoj sezoni. Bilo je to još 1969. On je ujedno i jedini čovjek koji je to učinio dva puta – 1962. i 1969.

Osvojiti sva četiri glavna turnira iste godine u ovoj eri tenisa bilo bi nestvarno. No, ako netko to može, onda je to Novak Đoković.

Poznati Srbin u svoju bitku za povijest krenut će 1. rujna kada će u prvom kolu igrati protiv 145. tenisača svijeta, Danca Holgera Runea.

Ove godine bez najvećih

Valja u ovoj priči o US Openu spomenuti i Marina Čilića koji je jedini hrvatski tenisač s naslovom na ovom turniru. On je 2014. godine osvojio ovaj GS turnir kada je do pobjedničkog trofeja stigao svladavši u finalu Japanca Keija Nishikorija.

Zanimljivo, ovaj US Open bit će poseban i po tome što po prvi put od 1997. godine na jednom Grand Slam turniru neće biti Federera, Nadala, a ni sestara Williams – Venus i Serene.

Kada smo već kod zanimljivosti, recimo da je US Open poseban po tome što i muškarci i žene dobivaju jednak iznos nagrada. Ta tradicija započela je 1973. godine. Tenis je proglašen prvim sportom koji je muškarcima i ženama dodijelio jednake nagrade. Ove godine ukupni nagradni fond US Opena iznosi 57,5 ​​milijuna dolara, što je najviše do sada. No pobjednici će zaraditi 2,5 milijuna dolara, što je 500 tisuća ili 35 posto manje nego prošle sezone kada se turnir održao bez navijača. Također, to je i najmanji iznos za pobjednike još od 2012. godine.