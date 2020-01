Pale ružne riječi, Novaka Đokovića nitko nije ovako izvrijeđao!

Novak Đoković jučer je odveo reprezentaciju Srbije do trijumfa na prvom izdanju ATP kupa, momčadskom natjecanju 24 najbolje teniske nacije.

Srbi su u finalu u Ken Rosewall Areni u Sydneyju s 2:1 bili bolji od reprezentacije Španjolske predvođene Rafaelom Nadalom.

No, slavlje nakon titule nije najbolje sjao Edonu Cani, veleposlaniku Kosova u Bugarskoj. Zasmetalo ga je način na koji su Srbi slavili i pjevali pjesme u kojima se spominje Kosovo.

- Nakon vojnog marša (pjesma Marš na Drinu op.a.), nastavili su s Kosovom. Možeš biti ATP pobjednik, ali ostaješ primitivac, zaostao i običan balkanski nacionalist i šovinist. Nije slučajno što je Novak Đoković najmanje voljen teniski šampion u povijesti - napisao je Cana na Twitteru.

Cana je uz to objavio video na kojem Đoković i ostatak reprezentacije pjevaju stihove "tko da mi otme iz moje duše Kosovo".

