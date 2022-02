Đoković uspio podijeliti i talijansku vladu: Jedni ga žele u Rimu, drugi ne

Đoković u Rim, Đoković iz Rima. Sve se to zasad događa u pričama i mnogo prije rimskog Masters 1000 turnira koji je na rasporedu od 8. do 15. svibnja. No, organizatori već sada muku muče što napraviti. Pustiti Novaka, za kojega se sad zna da se ne želi cijepiti, na turnir ili mu zabraniti dolazak. Podijelila se oko toga i talijanska vlada u kojoj ima ljudi koji su za mekši pristup prema tvrdokornom broju jedan i onih koji su za treniranje strogoće. Sve to događa se nakon što je prvi tenisač svijeta javno izjavio da je spreman propustiti i Grand Slam turnire, ali da se neće cijepiti.

Sve više rasprava

Najprije je talijanska ministrica za sport Valentina Vezzali izjavila da će najboljem tenisaču svijeta biti dopušten nastup na rimskom turniru i bez cijepljenja jer se “mečevi ionako igraju na otvorenome te se zbog toga Novak neće morati cijepiti protiv koronavirusa”.

– Ako Đoković želi nastupiti u Italiji, onda će to moći. Možda bez odlaska u hotele i restorane – rekla je Vezzali.

No, samo nekoliko dana kasnije zamjenik državnog tajnika za zdravstvo Andrea Costa odlučno se usprotivio tome, rekavši:

– Nisam siguran da su to valjani razlozi da se Đokoviću dopusti nastup na rimskom turniru. Postoje pravila koja se moraju poštovati dok su na snazi i ona su jednaka za sve. Oni koji imaju veliki broj navijača, oni koji nam mogu pomoći u borbi s virusom imaju još veću odgovornost. Moraju poslužiti kao primjer. Tako da sam ja protiv njegova dolaska – jasan je bio Costa.

Foto: Reuters

A u isti je rog zapuhao i Adriano Panatta, slavni talijanski tenisač (osvojio je Roland Garros i bio jedini igrač koji je svladao Björna Borga na pariškoj zemlji i to dva puta) koji smatra da Đoković ne treba dolaziti u Rim ako se prije toga ne želi cijepiti.

– Moje osobno stajalište o Novaku Đokoviću ne mijenja se i ono glasi: ili će se cijepiti ili mu je bolje da ostane kod kuće. Ne odlučujem o tome, ali pravila turnira moraju biti u skladu s talijanskim zakonima i uredbama. Zakon mora biti isti za sve i dopuštanje njegova sudjelovanja izazvalo bi još veću konfuziju dajući pogrešnu poruku – kazao je Panatta.

U raspravu oko Novakove odluke da se neće cijepiti (unatoč svemu onome što mu se događalo u Australiji) uključila se još jedna teniska legenda, Amerikanac John McEnroe koji i inače gotovo o svemu ima svoje mišljenje i ne krzma se javno ga iznijeti.

– Novak je najbolji tenisač kojega sam ikada gledao. A sada propušta priliku raditi ono što mu najbolje ide – igrati tenis. Nije mi jasno zbog čega je donio takvu odluku. Vidimo da su svi cijepljeni igrači dobro, da se na terenu snalaze kako treba. On juri Rafu i Rogera već 15 godina i sad kad ih je napokon stigao i bio je spreman da ih u sprintu prestigne, on je stao. Sad je zaglavljen u blatu zbog odluke da se neće cijepiti – istaknuo je McEnroe.

Odabrao stalnu neizvjesnost

Izborom da se ne cijepi Đoković je sam odabrao situaciju u kojoj će biti u velikoj neizvjesnosti gotovo uoči svakog turnira. Barem dok se pandemija ne primiri... Zasad je samo sigurno da će ovaj tjedan nastupiti na jakom ATP 500 turniru u Dubaiju (nagradni fond od 2,9 milijuna USD), gdje će biti prvi nositelj. Sezonu će otvoriti danas (nikad tako kasno) dvobojem s Talijanom Lorenzom Musettijem.

Teoretski bi se Đoković u četvrtfinalu mogao sastati s našim Marinom Čilićem koji će u prvom kolu dočekati suparnika iz kvalifikacija. Bit će to 28-godišnji Čeh Jiri Vesely, 121. tenisač svijeta. U konkurenciji parova predstavljat će nas Nikola Mektić i Mate Pavić kao prvi nositelji te Marin Čilić i Ivan Dodig. Olimpijsko zlato i srebro na provjeri su u pustinji UAE-a...

