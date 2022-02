Đoković se vraća na teren! Otkriveni parovi ATP-a u Dubaiju, evo na koga će Čilić

Od ponedjeljka će Dubai biti domaćin trećeg ovogodišnjeg ATP turnira iz serije 500 na kojem će Marin Čilić u prvom kolu igrati protiv kvalifikanta, a Novak Đoković u svom prvom meču u 2022. će za suparnika imati Talijana Lorenza Musettija (ATP - 57.) koji je dobio pozivnicu za glavni turnir.

Pobijedi li u prvom kolu igrača iz kvalifikacija, Čilić bi u drugom kolu išao na pobjednika dvoboja između osmog nositelja Španjolca Roberta Bautiste Aguta i Francuza Arthura Rinderknecha, a u četvrtfinalu bi njegov potencijalni suparnik bio Novak Đoković.

An image of Serbia's Novak Djokovic is seen on a screen at the ATP official draw

Osim Đokovića, od igrača koji su u ovom trenutku među desetoricom najboljih na pojedinačnoj ATP ljestvici, u ždrijebu se nalaze Rus Andrej Rubljov (7), Kanađanin Felix Auger-Aliassime (9) i Talijan Jannik Sinner (10) koji je uoči nastupa u Dubaiju prekinuo dugogodišnju suradnju s poznatim talijanskim trenerom Riccardom Piattijem koji ima velike zasluge za uspješnu igračku karijeru Ivana Ljubičića, a svojevremeno je radio i s Bornom Ćorićem.

Preostala četiri nositelja su Poljak Hubert Hurkacz, Kanađanin Denis Shapovalov, Rus Aslan Karacev i već spomenuti Španjolac Bautista Agut.

Nagradni fond turnira je gotovo tri milijuna američkih dolara, od čega će pobjedniku pripasti 523.740 USD i 500 ATP bodova.