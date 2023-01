Đoković osvojio Australian Open: Uvjerljivo svladao Tsitsipasa, na cijelom turniru izgubio jedan set

Srpski tenisač Novak Đoković osvojio je prvi grand-slam turnir sezone Australian Open pobijedivši u finalu u Melbourneu Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) nakon tri sata igre.

Đokoviću je to rekordni 10. naslov Australian Opena, te 22. grand-slam titula, čime se izjednačio s Rafom Nadalom.Također, Đoković se u ponedjeljak vraća na prvo mjesto ATP ljestvice.

Tennis - Australian Open - Men's Singles Final - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 29, 2023 Serbia's Novak Djokovic reacts during his final match against Greece's Stefanos Tsitsipas REUTERS/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

Tsitsipas je izgubio i drugo grand-slam finale, a prije dvije godine je poražen u Roland Garrosu od Đokovića.

- Kralj Melbournea - napisao je službeni profil Australian Opena.

15 years after his first Grand Slam triumph, it still means so much to @DjokerNole 🏆#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/1To4eWIJIJ