Nakon Vučića predsjednik Srbije Đoković? Novak otkrio hoće li se kandidirati...

Novak Đoković jedan je od najboljih tenisača u povijesti, a njegova popularnost diljem svijeta je nemjerljiva. U Srbiji uživa status božanstva, a zbog njega je i tenis nacionalni sport.

U intervjuu za Mondo Đoković je govorio o svojim planovima za ovu godinu, ali otkrio je i što planira raditi nakon završetka karijere.

- Ovo je Olimpijska godina, za mene vrlo značajna i čini mi se da ove godine poseban prostor dajem momčadskim natjecanjima poput ATP Cupa koji smo osvojili prije samo desetak dana. Za mene su to posebna iskustva...Zato se i radujem Olimpijskim igrama ove godine. Naravno, i ostali turniri su i dalje prioritet, igrat ću ih uvijek s najvišim ciljevima jer ne znam drugačije. Ova godina će biti uspješna ako zadržim zdravlje i želju za treningom i natjecanjem - rekao je u uvodu Đoković koji je otkrio i gdje će živjeti nakon karijere. Ovom izjavom sigurno je oduševio i svoje sunarodnjake.

- Lijepo je imati opcije za život širom svijeta, ali za mene je Srbija uvijek bila jedini istinski dom. To stalno i ponosno ističem. Od kada sam napunio 15 godina počeo sam se seliti i najduže sto sam se zadržao u jednom mjestu je bilo mjesec dana. Osim moje Srbije, Beograda i Kopaonika, nisam razvio neku posebnu pripadnost nekom gradu ili zemlji. Ono što znam je da srcem i dušom pripadam mojoj obitelji i da kada mi karijera završi, sa zadovoljstvom ću se početi prilagođavati njima i njihovim potrebama kao što su to oni radili kada je meni bilo potrebno. Nedavno sam razgovarao s nekolicinom uspješnih mladih ljudi koji su sada u San Franciscu, u Americi i rade u različitim kompanijama - svi imaju isti osjećaj - samo jedan je dom, samo jedan je grad za koji možeš reći da je tvoj. Za mene je to Beograd - poručio je Đoković koji je otkrio i kako mu ljudi često prilaze te kažu kako bi glasovali za njega kada bi se kandidirao za predsjednika Srbije. Ima li želju baviti se politikom jednog dana, upitan je Novak.

- Zahvalan sam na ljubavi i podršci koju primam od ljudi, ali nemam namjeru baviti se politikom izvan sporta. Uložit ću trud i napor da tenis ostane nacionalni sport u Srbiji još dugo vremena, da bude još popularniji nego što je, da imamo više djece po školama i klubovima s reketom u rukama. Sport je moja ljubav i strast i želim da tu maksimalno pomognem svojim iskustvom, primjerom, kontaktima i angažmanom - otkrio je Đoković.

Cijeli intervju možete pročitati ovdje.

