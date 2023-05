Đoković došao u Francusku i nasmijao publiku: Pogledajte kako oponaša Ivaniševića

Jučer je Novak Đoković doputovao u Pariz kako bi od nedjelje mogao sudjelovati na Roland Garrosu. Po dolasku u Pariz na stadionu je odradio trening, a treningu jednog od najboljih tenisača na svijetu prisustvovala je i nekolicina dobro raspoloženih gledatelja.

Atmosferu je odlučio šalom podignuti i sam Novak Đoković i to priredivši im malu predstavu. Naime, pri izvođenju servisa našalio se imitaciom svog trenera i hrvatskog teniskog asa Gorana Ivaniševića.

Prisutni su prepoznali na koga se šala odnosi i svi su se dobro nasmijali Đokovićevoj neobično dobroj imitaciji razornog Ivaniševićevog servisa.

Guess who was Novak imitating 🤪



I didn’t even understand the answer but it was shouted by someone in the crowd and he did it pic.twitter.com/C2C0ihPizv