Dok god nam ide, neću mijenjati ništa iz Kekova sustava

Rijeka, momčad, igrači, navijači, grad... svi su se već bili navikli na trenera Matjaža Keka, a onda je najdugovječniji i najuspješniji trener kluba s Kvarnera podnio ostavku.

Niz poraza zaključila je i loša predstava na gostovanju kod Gorice (izgubili 1:2) u 10. kolu HNL-a. Taj poraz bio je kap koja je prelila čašu. Kek je dao neopozivu ostavku, a Rijeka se uputila u potragu za novim vođom.

>> Pogledajte video: Ovako se Domagoj Vida odmara od nogometa

[video: 28530 / Dubravka Petric/PIXSELL]

Znali su da neće biti lako ni jednom treneru koji bude sjeo na njegovo mjesto pa su odlučili da ga naslijedi – Igor Bišćan (40).

Bivši igrač Liverpoola i Panathinaikosa imao je zavidan CV. O igračkoj karijeri ne treba trošiti riječi, dok je u trenerskoj, i to od početka, nizao uspjeh za uspjehom.

Prvo je s Rudešom osvojio prvo mjesto u Drugoj hrvatskoj ligi i uveo ga u najviši rang natjecanja, a potom otišao u Sloveniju, u kojoj je s Olimpijom osvojio naslov prvaka i Kup.

Ništa bez zadovoljstva

Znali su na Rujevici da s njim ne mogu pogriješiti.... I zasad im nije žao. Otkako je sjeo na klupu Rijeke, Bišćan je upisao šest pobjeda i jedan remi u prvenstvu. Trenutačno su Riječani treći na tablici s utakmicom manje u odnosu na drugoplasirani Osijek.

– Treba skupljati iskustvo i treba proći neko vrijeme kada ću moći reći da sam majstor zanata. Vrijeme će pokazati. Što se tiče igre, ima tu puno prostora za napredak, na meni i suradnicima je da utječemo na igrače i da se ne zadovoljavamo s onim što smo postigli.

– To što smo treći na tablici, ne znači i kvalitetu i sve to može otići i u jednom i u drugom smjeru. Moramo ostati maksimalno ozbiljni, skromni i prizemljeni – smireno je govorio Bišćan za zimskih priprema s Rijekom u portugalskom gradu Albufeiri.

A što je zaključio o momčadi nakon njih?

– Teško je procijeniti, manje-više poznajem te igrače, već smo nekoliko mjeseci skupa. Najbolje njihovo stanje i formu ćemo vidjeti kada počne prva prvenstvena utakmica. Teško je nakon napornih pripremama procijeniti koliko smo daleko od optimalne forme, ali sada će se intenzitet smanjiti pa će doći do zraka i bit će sve bolji i bolji.

S obzirom na to da je momčad preuzeo nakon odigranih deset kola i s obzirom na to da su pet i pol godina igrali stilom Matjaža Keka, Bišćan je samo nastavio.

– Kao trener stalno razmišljam o tome, kako želimo igrati, o nekom osnovnom sustavu, ali i profilu igrača koje imamo na raspolaganju. S druge strane bili smo uspješni, dobro nam je išlo i nekako se teško odlučujemo za neke promjene iz tog razloga. Tako da se zasad ništa bitnije neće mijenjati. No, uvijek su moguće promjene u kadru, a ako se to dogodi, mijenjat će se nešto i u sustava igre – kaže Bišćan te dodaje kako nema pritiska uspjeha, koji je ‘nametnuo’ Kek.

– Već je prošlo neko vrijeme. Koncentriram se na svoj posao i ne mogu utjecati na to kako ljudi percipiraju mene u odnosu na nekog tko je bio prije mene. Tako da jednostavno ne razmišljam o tome.

U klubu ima sjajan odnos s igračima, što i oni sami potvrđuju, ali i sa šefom kluba Miškovićem.

– Da, imam dobar odnos s Miškovićem. Moj dojam je od prvog dana jako pozitivan i u vezi s njim i drugim ljudima iz užeg kruga uprave, a i svih koji rade u kubu. Kada je riječ o igračima, poštovanje i uvažavanje, kako međusobno, tako i prema poslu, su ključni. U svemu treba postojati neko zadovoljstvo, inače se ovaj posao ne treba raditi – pojasnio je Bišćan pa se prisjetio svojih bivših trenera.

– Bilo je dosta tih trenera koji su ostavili trag ne mene. Od ovih koje sam imao Ivan Đalma Marković kojega nisam tada doživljavao koliko sam trebao s obzirom na to što nas je htio naučiti i koliko je fanatizma pokazivao u radu s nama. On je u rangu Ivića i nekih starijih trenera koji su od 0 do 24 živjeli nogomet. Cijenim tu i Soldu i Halilhodžića i Beniteza... Od svakoga se nešto uzme. Dosta toga prođe pored tebe jer ne razmišljaš da će ti trebati i koncentriran si na svoje stvari, a ne na njih. Poslije ti možda fale i nisi dobio dojam o čovjeku kakav bi htio.

Sada je i sam trener, stariji, pažljiviji, obazriviji. Ima iskustva igranja, ali i treniranja. Iako je dio karijere proveo u stranim ligama, dio karijere proveo je i u HNL-u. A Prva hrvatska nogometna liga dosta se promijenila u periodu otkada je igrao pa do sada kada trenira.

– Meni se čini da lagano ide uzlaznom putanjom. Bolje se radi u nižim uzrastima. Igrači koji izlaze, po meni, su bolje fizički i taktički obučeni nego što smo bili mi. Automatski je i nogomet nešto bolji. Naravno da bi uvjeti mogli biti bolji i da naš nogomet zaslužuje pristojan komfor što se tiče stadiona, ali ide na bolje.

A jedan od trendova u hrvatskom nogometu jesti i veći broj mladih trenera. Tu su Nenad Bjelica, bio je i Rudešov Marko Lozo, a u tu skupinu spada i Bišćan.

– Je li to splet okolnosti ili stvarno trend, ne znam. Mislim da mladi ljudi imaju energiju, želju za dokazivanjem i usavršavanjem koja ih gura naprijed. Pozitivna iskustva iz drugih klubova koji imaju mlade trenere ih guraju i to je sada tako.

Osvojio Ligu prvaka

Uza sve svoj trenerske i životne obveze, Bišćan i dalje prati svoj bivši klub Liverpool u kojemu je igrao od 2000. do 2005. godine. S Redsima je u sezoni 2004./05. osvojio Ligu prvaka. Po svemu sudeći izgleda kako bi ova godina također mogla biti u njihovom znaku posebice kada govorimo o prvenstvu. Prvi su na tablici Premiershipa.

– Pratim Liverpool, naravno. Za takav klub čekati toliko dugo na naslov je predugo. Čini se kako je ove godine sve na svom mjestu. Bit će u borbi do kraja. Imaju kvalitetu i sve. Engleska liga je teška. Tu je i Liga prvaka. Svi koji volimo Liverpool vjerujemo da je to ta godina.

Kada je riječ o najboljem nogometašu, za Bišćana samo jedan dolazi u obzir.

– Messi je najbolji u povijesti. Sad, do sad i odsad. On na visokoj razini igra godinama. Pa kome je to uspjelo? – zaključio je Bišćan, koji je s Rijekom na pripremama u Portugalu odigrao tri prijateljske utakmice. Protiv Wolfsburga, Rijeka je izgubila 0:3, Servette su pobijedili 3:1, a pobjedu su upisali i protiv kineskog Beijing Sinobo Guoana (1:0).

Nakon zimske stanke Rijeka prvu prvenstvenu utakmicu Rijeka igra 30. siječnja protiv Slavena Belupa. Zaostatak je to od posljednjeg, 18. kola Hrvatske lige.