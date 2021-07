Dojmovi iz Tokija: Moramo stalno biti u sobi, a testovi bi bili točniji da imaju ovo...

U pratnji oca i trenera Ede, braća Fantela sletjela su u Japan i potom se zaputili u Enoshimu, mjesto udaljeno 60-ak kilometara jugoistočno od Tokija gdje će svjetski prvaci iz 2018. u klasi 49er nastojati osvojiti i olimpijsko odličje.

I dok stariji brat Šime (35) ima iskustvo osvajanja olimpijskog odličja, i to onog najsjajnijeg sjaja, Mihovil (31) to zadovoljstvo nije iskusio jer se bratu priključio tek nakon što je ovaj u Riju zajedno s Igorom Marenićem postao olimpijski pobjednik u klasi 470.

– Bili smo prvaci svijeta i bilo bi lijepo imati i neku od olimpijskih medalja. Dat ćemo sve od sebe da budemo zadovoljni sa svojom izvedbom – poručuje Mihovil, olimpijski debitant koji kao takav žali što će debitirati baš na vrlo posebnim, restrikcijama okljaštrenim Igrama:

Nema druženja s jedriličarima

– Nećemo smjeti nikamo izlaziti niti se družiti s kolegama jedriličarima iz drugih zemalja. Sigurno neće biti lako biti stalno u sobi, no kako svima, tako i nama. A svima će nam nedostajati taj olimpijski šušur.

S obzirom na to da su mu ovo već četvrte Olimpijske igre, Šimi će to olimpijsko muvanje nedostajati puno manje pa smo s njim porazgovarali o pripremama za najprestižnije natjecanje.

– Nakon što smo u rujnu osvojili broncu na Prvenstvu Europe, tražeći oceanske uvjete, studeni i prosinac proveli smo u Portugalu gdje je bila velika flota pa samim time i odlična konkurencija. U siječnju, veljači i ožujku bili smo na Kanarima, točnije na otoku Lanzarote, kamo smo također išli zbog malo jačeg vjetra s kakvim bismo se mogli suočiti i u Japanu. U travnju smo bili kod kuće, a u svibnju i lipnju u španjolskom Santaderu, gdje smo bili pozvani u kamp od 15-ak najboljih posada na svijetu. Pripreme smo završili kod kuće trenirajući kondiciju i puneći baterije.

Šime i Mihovil već su jedrili na olimpijskom regatnom polju.

– Zajedno s desetak dana priprema i prvom testnom regatom, u Enoshimi smo 2019. proveli dvadesetak dana pa znamo što nas očekuje. A možemo očekivati sezonu kiše, koja zna završiti dosta kasno u srpnju pa nas možda i ona zakvači. Ljetna je sezona s tamošnjim maestralom i sunčanim vremenom krajem srpnja i početkom kolovoza, no ona svake godine varira.

Pitamo Šimu u kakvim se to uvjetima Fantele najbolje snalaze?

– Na natjecanju mi imamo šest dana jedrenja, a svaki je drukčiji. Ako se ne snalaziš u svim uvjetima, jedan dan će te uhvatiti na krivoj nozi i, ako nisi dobar u svim uvjetima, nećeš dospjeti do postolja.

A na postolju su Šime i Mihovil bili i na prošlom Prvenstvu Europe održanom u listopadu 2020. kada su osvojili broncu, a bili bi zlatni da ih sudac zbog prijestupa od 20 centimetara nije kaznio. Ta medalja bila je slika jako dobrog povratka u igru nakon što je Mihovil ostao bez slezene koja se rasprsnula kad je na Ženevskom jezeru pao na nosač kormila, što je izazvalo za život opasno unutarnje krvarenje. No, koliko je moguće procijeniti njihovu aktualnu formu?

– Teško je to reći jer u svim tim kampovima koje smo prošli ti ne možeš procijeniti jedre li konkurenti sa 100 posto ili ne. Šteta što u međuvremenu nije bilo ni jedne ozbiljne regate, sve je to bilo nešto poluslužbeno.

Testiranje svaki dan

Baš kao i svi olimpijci ovog svijeta, i Fantele su, zajedno sa svojim ocem, u Japan otputovali s izvjesnom bojazni, o čemu Šime kaže:

– Najviše me zabrinjava ono na što ne možeš utjecati, a to je taj COVID-19. Za vrijeme Igara bit ćemo izloženi i stalno će postojati opasnost da se ne zarazimo, a to bi značio kraj Olimpijskih igara bez ispaljenog metka. Testirat ćemo se svaki dan i svako to iščekivanje rezultata bit će svojevrsni stres.

I doista, i prije no što su došli u Enoshimu stigla je potvrda o izloženosti jedriličara na koju su se žalili Kinezi. Naime, oni su organizatorima uputili službeni protest zato što su u službenom hotelu za jedriličare smješteni i domaći turisti.

– Zbog svega toga bilo bi pošteno da svaki pozitivni sportaš ili član delegacije ima pravo na retestiranje – ističe Šime, čiju nadu potkrepljuje slučaj litavskog plivača.

Naime, on je nakon dolaska u Japan bio pozitivan, ali su mu dva sljedeća nalaza bila negativna pa nije završio u karanteni.

>> Natko Beck, liječnik i medicinski influencer: “Imam dva uzora, Andrija Štampar i Isus Krist”