Dobra partija Bogdanovića, loš učinak Šarića i Šamanića

U noćašnjim susretima NBA lige Boston Celticsi su kod kuće u uzbudljivoj završnici dobili Golden State Warriorse sa 119-114, a u glavnim ulogama bili su Jayson Tatum i Stephen Curry.

Golden State bio je bolji u prvom poluvremenu, u više navrata imao je 15 poena prednosti. No, u nastavku bila je to egal utakmica. Curry je 18 sekundi prije kraja pogodio tricu i Warriorsi su došli na minus od dva poena (114-116), ali nisu mogli doći do potpunog preokreta, a pobjedu Bostonu osigurali su Jayson Tatum sa dva i Kemba Walker s jednim slobodnim bacanjem.

Jayson Tatum je susret završio sa 44 koša, dok je Stephen Curry ubacio 47 poena pogodivši čak 11 trica (šut za tricu 11-19).

Memphis je u gostima iznenadio Milwaukee, pobijedivši 128-115. Istaknuo se Grayson Allen sa 26 koševa, Dillon Brooks dodao je 21, a Jonas Valančiunas 17 poena. Kod Milwaukeeja, po običaju, najbolji je bio Giannis Antetokounmpo sa 28 poena, 11 skokova i 8 asistencija

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović upisao je 19 koševa (šut 5-15) 3 skoka i 2 asistencije za svoj Utah Jazz, koji je u produžetku izgubio od aktualnih prvaka Los Angeles Lakersa sa 115-127.

Ekipu Utaha, vodeće momčadi NBA lige, predvodio je Jordan Clarkson sa 27 koševa, a kod Lakersa se istaknuo Andre Drummond sa 27 poena i 8 skokova.

Utah je igrao bez trojice košarkaša iz startne petorke. Zbog ozljeda nije bilo najboljeg strijelca momčadi Donovana Mitchella, te centra Rudyja Goberta i razigravača Mikea Conleya. Lakersi zbog ozljeda već duže vrijeme ne mogu računati na svoje najveće zvijezde, LeBron James zbog ozljede gležnja pauzira od 20. ožujka, a Anthony Davis je zbog ozljede lista van stroja od 14. veljače.

Druga momčad lige Phoenix Sunsi kod kuće su uvjerljivo poraženi od San Antonio Spursa sa 85-111, a Dario Šarić odigrao je samo 9 minuta za domaćine upisavši 2 koša iz slobodnih bacanja, te 2 skoka i 2 dodavanja. Devin Booker, najbolji igrača Phoenixa, imao je lošu šutersku večer te je ubacio tek 15 koševa (šut 6-18).

KodRudy Gay ubacio je 19 poena. Novak Devin Vassell odigrao je svoju najbolju utakmicu upisavši 18 koševa, dok je Keldon Johnson zabio 17. Luka Šamanić je za Spurse odigrao skoro 17 minuta, ali mu je učinak bio loš, završio je bez poena (šut 0-6) i samo jednom asistencijom.