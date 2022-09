Dobar dan za gimnastiku! Srbić i Ude osigurali finale na preči i konju s hvataljkama

Srebrni hrvatski olimpijci Filip Ude i Tin Srbić izborili su mjesta u finalima Svjetskog kupa u Parizu, Ude je kao četvrti ušao u finale konja s hvataljkama, a Srbić kao peti na preči.

U izrazito jakoj konkurenciji među čak 46 vježbača na konju s hvataljkama Ude je u svoje 66. finale SK u karijeri ušao s ocjenom 14.500 (start 5.7).

"Super sam zadovoljan. Konačno sam svladao tu Gymnova spravu, nakon dugog niza godina. Napravio sam stvarno super vježbu, čistu. Sutra je već finale, nema baš vremena za odmor, ali dat ću sve od sebe. Mislim da neću pojačavati vježbu nego da ću ići istu ovu. Sutra ako ponovim ovakvu vježbu i ja ću biti zadovoljan, bez obzira na rezultat i konačni plasman u finalu", rekao je Ude nakon kvalifikacija.

I njemu i Srbiću ovo je posljednji turnir pred odlazak na Svjetsko prvenstvo u Liverpool (25. listopada), a obojica su potvrdila da im je forma na pravom putu. Srbić je za svoje 26. finale na SK za vježbu sa startom 5.7 dobio 13.900 u konkurenciji 44 prečaša.

"Ovo je bio plan i jako sam zadovoljan što sam to i uspio. Imao sam puno problema sa samopouzdanjem zadnjih mjesec dana zbog te nove vježbe i zbog nekih padova koji su se dogodili, ne na samim natjecanjima nego na treninzima. I zadnja dva natjecanja, Mediteranske igre i Europsko prvenstvo nisu bili baš bajni za mene, bila je borba na spravi, zato sam zadovoljan što sam danas uspio odraditi. Kad sam pogledao kasnije vježbu, shvatio sam da ja to stvarno mogu puno puno bolje odraditi, da konačna ocjena može biti još veća. Planiram u budućnosti povećati početnu ocjenu i stvarno sam zadovoljan što sam izborio novo finale. Drago mi je da nastavljam taj niz. Sutra u finalu idem istu početnu ocjenu, neću ništa pojačati, baš iz razloga da tu vježbu od 5.7 dovedemo do razine sigurnosti koja je bila prije, pa da tek onda možemo pojačavati. Veselim se finalu. Arena u Parizu je nešto najbolje što postoji u gimnastici. Bit će opet krcata dvorana, nevjerojatno je navijanje ovdje, a od sebe se nadam puno boljoj vježbi", najavio je aktualni srebrni olimpijac.

U kvalifikacijama konja s hvataljkama Hrvatska je imala i Marka Samboleca, Udeovog kolegu iz GK MZ Macana koji je zauzeo 18. mjesto (13.100; start 5.6).

Najbolji hrvatski parteraš Aurel Benović koji će uz Udea i Srbića biti naš predstavnik na SP-u u Liverpoolu, završio je kao 29. (12.850; start 6.3). Iako je imao treću najbolju startnu ocjenu među 49 vježbača na tlu nije imao svoj dan. Naš drugi parteraš Filip Boroša bio je 40. sa 11.850 (start 4.9).

"Nisam zadovoljan, očekivao sam puno bolju ocjenu. Bio sam stvarno spreman. Kao i prije EP-a u Muenchenu gdje sam na žalost isto zeznuo. Ali, nastavio sam raditi, odlično sam se pripremao, imao sam puno odrađenih vježbi, bio sam spreman i očekivao sam da ću napraviti dobru vježbu. Nažalost, nisam. Ovdje je bijeli, Gymnovin parter kakav nas čeka i na SP-u u Liverpoolu. To mi je zadavalo malo problema, nije me ni sreća poslužila. Već na prvoj dijagonali sam proklizao i napravio velike iskorake i na predzadnjoj dijagonali opet velik iskorak i to je rezultiralo niskom ocjenom. Te dvije dijagonale su me stajale ulaska u finale. Ništa, okrećem se prema Liverpoolu, nadam se da ću tamo biti spremniji i ući u finale", rekao je Benović.

U ženskim kvalifikacijama najbolji plasman među hrvatskim reprezentativkama imala je najiskusnija, Tijana Korent koja je zauzela 13. mjesto na preskoku (12.550). Sara Šulekić bila je 17. na dvovisinskim ručama (12.050), a Tina Zelčić 23. na gredi (11.500).

"Zadovoljna sam, ovo je iznimno jak Svjetski kup, biti 13. među Brazilkama, Amerikankama, Britankama... Ostaje mali žal što sam za prvi skok dobila stvarno nisku ocjenu, 12.400, da sam bila ocijenjena kao inače, možda bih čak i ušla u finale. Ali, to je gimnastika, takav je sport, sudi se subjektivno, svaki put se nekome desi, a ovaj put sam to bila ja. Ali, ne žalim, odradila sam svoje, nisam se ozlijedila i sada se okrećem Svjetskim kupovima u Szombathelyju i Mersinu i nadam se da će tamo biti bolje", poželjela je Tijana Korent.

Finala Filipa Udea na konju s hvataljkama i Tina Srbića na preči na rasporedu su u nedjelju sa startom od 13:30 sati.