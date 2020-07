Djevojke osjetile dašak 19. stoljeće u balskoj dvorani

Radno je u izletištu Stara škola gdje finalistice izbora Miss sporta Hrvatske odrađuju pripreme za finale koje će se održati u subotu 11. srpnja u zagrebačkom kazalištu Kerempuh u 19.30 sati. Odradile su se probe večernjih haljina i kupaćih kostima dizajnerice Mirsade Jureša. Lani su djevojke nosile kupaće kostime Denver plave boje, a u subotu će nositi pink.

Sretna zbog ispita

Od zabavnih sadržaja djevojke su se okušale u jahanju i vožnji kočijom. Nekima je to bilo prvi put, a nekima ne, ali, petica za hrabrost svakoj djevojci.

– Tako sam sretna jer sam položila zadnji ispit na prvoj godini Kineziološkog fakulteta – rekla je Tea Lovreković, tenisačica iz Virovitice.

Foto: Direkcija izbora Foto: Direkcija izbora

Na ispit je išla iz Stare škole, na putu do Zagreba još malo ponovila bitne stvari za ispit.

Najbolji sladoled u Europi

– Završila sam godinu s prosjekom ocjena 4,8 – istaknula je Tea, koja ima blizanku Niku i još jednu stariju sestru koja studira jezike u Zadru.

– Sve tri igramo tenis. Doduše, ova starija trenira sve manje, a Nika i ja se još ne damo – kaže Tea.

I tko pobjeđuje u obiteljskim nadmetanjima?

– Naravno, ja – rekla je Tea, a trener joj je otac.

Sportašice su jučer posjetile i dvorac Vranyczany. Tamo su obavile snimanje u večernjim haljinama i na trenutak se vratile u 19. stoljeće.

Foto: Direkcija izbora Foto: Direkcija izbora

- Ovo je sigurno bila dvorana za plesne balove. Zaista je prekrasan dvorac - rekla je Roberta Basić, gimnastičarka iz Zagreba.

Polako se približava i sam izbor. No, ostaje još jedan dan na pripremama koji će biti jako zabavan. Djevojke odmah poslije doručka očekuje vožnja qvadova. To je lani bila prava atrakcija i na čuđenje profesionalaca koji su doveli qvadovi sve djevojke brzo su pohvatale sve finte vožnje. Poslije ručak slijedi odlazak do Zaboka, u slastičarnu koja radi najbolji sladoled u Europi. Nije šala, sladoled je dobio nagradu na natjecanju u Italiji, zemlji sladoleda. Poslijepodne je rezervirano za snimanje i fotografiranje svih 13 finalistica u kupaćim kostimima, na bazenu Stare Škole. I večer će tradicionalno završiti koreografskim programa.