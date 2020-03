Djedica postao hit na internetu! Debitirao sa 75 godina i zabio gol

Sedamdesetpetogodišnji Egipćanin Ezzeldin Bahader želi ući u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstariji profesionalni nogometaš u povijesti.

Kako bi se uopće kvalificirao za postavljanje novog rekorda mora odigrati dvije utakmice.

U svom debiju prošle subote Bahader je odigrao svih 90 minuta za trećeligaša 6. listopad u remiju protiv Geniusa 1:1.

75-year-old Ezzeldin Bahadur scored on his debut and only needs to play one more game to become the oldest player ever! 😱👴 pic.twitter.com/qMYjTU6f6m

- Najstariji sam profesionalni nogometaš koji je zabio gol u službenoj utakmici. Pogodak sam postigao u posljednjoj minuti, a već sam mislio da se to neće dogoditi. Igrao sam ozlijeđen i nadao se da ću izdržati svih 90 minuta. Sada se želim što bolje pripremiti za sljedeću utakmicu - 75-godišnji Egipćanin, koji ima četvero djece i šestero unučadi.

Ezzeldin Bahader se nakon utakmice fotografirao sa suparničkim nogometašima.

A kako bi ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstariji nogometaš na svijetu i u drugoj utakmici 21. ožujka, mora odigrati cijelu utakmicu.

Napadač 6. listopada igrao je amaterski nogomet dok je radio kao građevinski konzultant, te je bio stručnjak za kultivaciju zemljišta.

Ezzeldin Bahader has 4 children, 6 grandchildren ...



While his peers are in retirement, he is breaking records on green fields.



Bahader, who played in the third league of Egypt at the weekend, became the oldest football player in the professional leagues. pic.twitter.com/wknk9ZFAjj