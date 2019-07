Dječak će ovo pamtiti cijeli život! Ronaldo još jednom pokazao svoju veličinu

Tottenham je u prijateljskoj utakmici pogotkom Harryja Kanea s polovice igrališta pobijedio Juventus 3-2, a Englez je bio junak susreta barem što se tiče nogometnog terena.

Pravi junak je Portugalac Cristiano Ronaldo koji je još jednom pokazao o kakvoj se osobi radi te je još jednom oduševio javnost.

Naime, jedan navijač došao je uz teren tijekom utakmice kako bi se slikao s Ronaldom, a zaštitari su krenuli raditi svoj posao kako nitko ne bi prišao Portugalcu. Vidio je to i trener Juventusa Maurizio Sarri koji je otišao do zaštitara i rekao im neka puste dječaka da se upozna sa svojim idolom.

Cristiano Ronaldo makes kid’s day with high five during Juventus’ match against Tottenham https://t.co/yaIF4pN6Fd pic.twitter.com/IODD5a8VWi