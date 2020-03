Divljao i psovao u derbiju, a nije štedio ni Messija

Barcelonin pomoćni trener Eder Sarabia našao se na meti španjolskih medija nakon El Clasica u kojem je madridski Real pobijedio katalonsku momčad s 2:0.

Naime, tijekom španjolskog derbija netko je sakupio sve psovke koje je pomoćnik Quiquea Setiéna izrekao Barcinim igračima. Sarabia nikoga nije štedio, a svoju porciju dobio je i Lionel Messi.

'Ništa ne radi kako treba. Puca kada bi trebao dodati, j...m mu...', komentirao je Sarabia poteze Messija.

Svi Barcelonini igrači bili su na meti pomoćnog trenera koji je Antoineu Griezmannu psovao majku.

