Direktor Uniteda tajno snimljen u pubu: Spalili smo milijardu funti

Izvršni direktor Manchester Uniteda Richard Arnold sastao se u pubu sa nekoliko navijača koji su prosvjedovali zbog loših rezultata crvenih vragova i uprave kluba.

Britanski mediji navode kako je Arnold saznao da navijači pripremaju prosvjed ispred njegove kuće, pa je otišao na razgovor s njima u jedan lokalni pub.

Every fan moans about not getting access to people at the top of their club, this is the reason why they don’t. Fair play to Richard Arnold 👏🏻 https://t.co/7UtkSldhSE