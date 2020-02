Dinamo vjeruje da bi Godoy mogao biti “novi” Olmo

Veliki posao koji je Dinamo napravio s Danijem Olmom, čini se, neće biti i posljednji takav pothvat. Naime, plavi već sada imaju puno mladih igrača koji bi mogli putem mladog Španjolca, ali plavi na tome nisu stali. I dalje rade, ne samo na domaćem tržištu, već i po cijelom svijetu.

– Pratimo igrače. Ode li tko, bit ćemo spremni reagirati. U bazi podataka imamo jako puno igrača, ponuđeno nam ih je oko tisuću, a pratimo ih stotinjak – kaže sportski direktor Zoran Mamić.

Jedan od onih koje je Dinamo pratio je i mladi argentinski reprezentativac Mathias Godoy. Dolazi iz kluba Rafaela, 18 mu je godina i ofenzivni je igrač. Može igrati na krilnim pozicijama, ali je i središnji napadač, dakle polivalentni ofenzivac koji bi u budućnosti, bude li se razvijao kako se priželjkuje, mogao postati novi klupski projekt, ali za to ima vremena.

– Sve smo se dogovorili, ali još nismo potpisali ugovor iako su argentinski mediji objavili da je posao završen. Riječ je o dečku koji je tek napunio 18 godina, standardni je reprezentativac mlade vrste Argentine, na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina prošle jeseni postigao je nekoliko pogodaka. Veliki je talent koji će, za početak, biti na raspolaganju našoj drugoj momčadi i po potrebi trenirati s prvom te možda odigrati koju prijateljsku utakmicu – kazao je mlađi Mamić o dolasku mladog Argentinca.

Bili su za njega zainteresirani i drugi klubovi, ali sad ga očekuju u Maksimiru. No, kako su plavi došli do tog krilnog napadača? Znamo da su ga pratili na spomenutom Svjetskom prvenstvu u Brazilu, ali bio im je na popisu zanimljivih igrača i prije toga. Naime, znamo da Dinamo ima razgranatu skautsku službu u svijetu. I komunikacija je bila obostrana. Dinamo ga je želio dovesti, ali su ga i nudili neki ljudi iz Europe koji se poznaju s ljudima u Dinamu. Na kraju je sve dobro završilo iako je dečko bio blizu tome da potpiše za neki drugi klub, pa u Dinamo dođe na posudbu, no on je to odbio i želio je odmah ići u Europu.

Mladi Argentinac trebao bi u Zagreb doći potkraj ovog tjedna, ne treba od njega odmah očekivati čuda jer je zasad samo veliki talent. Iz iskustva znamo da Južnoamerikancima treba dosta vremena za prilagodbu, pa i šest mjeseci.

Dinamo je blizu tome da dovede još nekoliko igrača.

– Pratimo puno igrača, ali bilo bi sjajno da dovedemo dvojicu koju namjeravamo, oni su u svojim uzrastima veličine, a k tome dolaze i iz velikih klubova – najavio je Zoran Mamić, ali imena igrača i klubova nije htio otkriti ni za živu glavu, zna da bi se odmah aktivirali europski klubovi i krenuli u potjeru.

No, pozitivan primjer Danija Olma, dečka koji je iz Barcelone došao u Dinamo i uspio postati jedan od najtraženijih mladih igrača, jako pomaže plavima u dovođenju dobrih stranih igrača, pa tako i mladih.

– Naravno da nam je to pomoglo, ali ne samo Olmo nego i brojni drugi igrači koji su prošli kroz Dinamo. Puno bi mladih igrača došlo k nama, nemamo mi s njima problema, nego moramo zadovoljiti prohtjeve raznih agenata – kaže Dinamov sportski direktor.

Kako god, čini se da će biti novih mladih igrača koji vide da preko Dinama mogu dosegnuti nogometne visine.

Mathias Godoy se tek treba dokazati, izniman je potencijal, ali trebat će mu vremena. Bilo je Argentinaca koji su ostavili pozitivan trag u Dinamu kao Cufre, Sigali, Ibañez, iako pamtimo i neke neuspješne, kao što je bio vratar Migliore koji, iako odličan, nije želio ostati u Zagrebu i brzo se vratio kući.