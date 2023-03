Dinamo u problemima: Nerijetko su i neka mjesta na klupi prazna...

Dinamo je godinama imao najveći i najkvalitetniji kadar igrača, pa i u ovom trenutku zacijelo ima najkvalitetniji kadar iako su ga napustili Mislav Oršić i Arijan Ademi. Još uvijek u svlačionici plavih stanuje najveća kvaliteta s kojom bi oni morali prvi proći kroz cilj u utrci za naslov prvaka. No sigurno je da više nemaju najveći kadar igrača.

Tri napadača na posudbi

Dinamov trener Ante Čačić i nije pobornik prevelikog kadra, još ljetos je najavio da ne želi prevelik broj igrača u svlačionici iako su statistike govorile da su plavi posljednjih godina u sezoni znali koristiti i 30 igrača. Doduše, u taj broj ušli su i igrači koji su imali stvarno simboličnu minutažu, tek toliko da su upisali nastup.

Lako se sjetiti kako je Nenad Bjelica od europske do domaće utakmice znao promijeniti svih 11 igrača. No Čačić je drukčiji, nije želio gužvu na treninzima i najavljivao je, a onda tijekom ljetnog i zimskog prijelaznog roka stvarno i smanjio kadar igrača. Uz spomenute Oršića i Ademija, otišli su iz Dinama Dilaver i Lauritsen, a veliki broj mlađih otišao je na posudbe kako bi imali priliku igrati.

No deset kola prije kraja Čačiću bi mogli nedostajati igrači za određene pozicije. Pogotovo kad se dogode ozljede kao što se sada dogodilo s Brunom Petkovićem. Čačić je sad ostao samo na Josipu Drmiću koji je i zaslužio dugotrajniju priliku, i to u nekakvom kontinuitetu i sad bi je morao dobiti, već u subotu protiv Gorice, u kup-susretu u Šibeniku, a vjerojatno i još pokoju utakmicu više. No, što ako on ne bude mogao, više nema niti jednog centarfora u rosteru (Kulenović, Emreli i Deni Jurić su na posudbama) i morat će Čačić onda nešto izmišljati.

Problema bi mogao imati na stoperskoj poziciji jer stoper kojeg su plavi Atalanti platili četiri milijuna eura oporavlja se još od kolovoza, Dilaver je otišao u Rijeku, Lauritsen se vratio u Dansku. Tu su Josip Šutalo, Mauro Perković, Théophile i Dino Perić. S tim da je Perić slomio prst na ruci i tek ćemo vidjeti može li s tim igrati. Znao je uskočiti Ristovski koji u reprezentaciji Sjeverne Makedonije i igra stopera, a tu su i mladi Jakov Gurlica i Moreno Živković.

Ivanušec je preselio na Oršićevu poziciju, desno je Špikić i jedina alternacija im je Menalo. Umjesto Ademija ulazi Bulat, puno teže Ljubičić jer Čačić nema željenu zamjenu za lijevog beka. I kad pogledate posljednje zapisnike s utakmica, nerijetko se može vidjeti da su neka mjesta na klupi ostala prazna, a ako su plavi i popunili sva mjesta u zapisniku, onda je puno mladih igrača bilo u pričuvi.

Mladi vrebaju s klupe

U posljednjoj utakmici u kojoj su plavi pobjedom 1:0 protiv Rijeke prekinuli slab rezultatski niz s klupe su ušli Drmić jer se Petković ozlijedio, Menalo umjesto Špikića i Gabrijel Rukavina u zadnjim minutama da bi kapetan Ademi dobio ovacije na oproštaju od Maksimira. Na klupi su još bila dva vratara te Bočkaj, Bulat, Perković, Moharrami i mladi Gurlica, Lukunić, Vrbančić.

Kako se sad očekuje da će u prvih 11 biti Drmić i Bulat, klupa Dinama ostaje još tanja. Istina, lijepo je vidjeti te mlade igrače, pa i vrijeme je da i ti dečki dobiju šansu za dokazivanje u prvoj momčadi i vjerujemo da ćemo ih u ovih deset utakmica gledati s ozbiljnijom minutažom, možda već u subotu u Gorici, no Dinamo će za ljeto sigurno trebati pojačanja. U ovom trenutku treba im bar još jedan stoper uz pridošlog Perkovića (jer Théophileu istječe ugovor) te neki kvalitetan napadača jer Petković i Drmić neće moći sami, a još ako Petković ode...

>> Španjolski mediji: Real je nezadovoljan Modrićem, postavio mu je ultimatum