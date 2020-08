Dinamo u 18 sati igra za polufinale Lige prvaka, evo gdje možete pratiti utakmicu

Bivšeg kapetana Dinama Gocu Sedloskog nekoliko se puta povezivalo s dolaskom u Dinamo, spominjalo kao mogućeg trenera prve momčadi. I Sedloski je stigao, ali na mjesto trenera druge i mlade momčadi Dinama.

Tako je naslijedio Igora Jovićevića koji je taj posao sjajno radio pa postao, nakratko, trener prve momčadi. I jučer je Sedloski s mladom momčadi otputovao u Nyon gdje danas u 18 sati igra četvrtfinale Lige prvaka mladih protiv Benfice (prijenos susreta možete pratiti na Areni 1)

Doduše, početak u Dinamu bio je neobičan, prvo je sve stalo zbog korone, a i on je nakon dolaska iz Makedonije morao u samoizolaciju.

Došli i dečki iz prve momčadi

– Nije bilo uobičajeno, naravno da je malo smetalo, ali tako je bilo svuda, moramo se prilagoditi na ono što kažu nadležni. Dvaput sam bio u izolaciji, ali izdržao sam sve to i sad idemo dalje s nadom da će uskoro sve opet postati normalno – kaže Sedloski koji je zadovoljan na novom poslu:

– Super je na novom poslu, jako sam zadovoljan kako dečki rade. I druga momčad i juniori, a dečki koji su nam se priključili iz prve momčadi (Antonio Marin, Josip Šutalo, Joško Gvardiol i vratar Renato Josipović, nap.a.) pravi su profesionalci, puno nam pomažu, kako nama trenerima i stručnom stožeru tako i cijeloj momčadi – kaže Sedloski koji ipak neće imati na raspolaganju sve igrače, što zbog ozljeda što zbog kartona.

– Dečki su dobro odradili pripreme u ovih mjesec i pol dana i vjerujem da će i dobro igrati protiv Benfice. Imamo jako dobrog suparnika, u dosadašnjim europskim utakmicama pokazao je da igra jako ofenzivno, ali bit ćemo spremni za to jer je i Dinamo u Europi puno pokazao. Čestitke mojem prethodniku koji je u tim europskim utakmicama sjajno vodio momčad i postigao rezultate koji su Dinamo doveli do ovog četvrtfinala. Sad nam je posao da nastavimo u istom ritmu i dođemo do željenog finala.

Sedloski je imao nekoliko dana na raspolaganju igrače koji su inače u prvoj momčadi, je li to bilo dovoljno za uigravanje?

– Ti dečki znaju svoj posao, nedostajat će nam četiri-pet igrača, ali nema plakanja, igrat ćemo hrabro i vjerujem da će utakmica završiti u našu korist.

A onda, do finala?

– Pa nadamo se. Ali sad prvo gledamo kako proći ovu prvu prepreku.

Jeste li ponijeli dovoljno stvari da imate za devet dana, do finala?

– Bez brige, svi nosimo dovoljno stvari sa sobom. No, svjesni smo težine već ove prve utakmice koju su dečki potpuno zaslužili. Jedino je šteta što okolnosti nisu normalne, što ne igramo pred punim Maksimirom kako je to bilo planirano. No, što se može, sad imamo tu utakmicu pred sobom na neutralnom terenu. Vidjeli smo i u europskim utakmicama seniorske konkurencije da se događaju svakakvi rezultati, iznenađenja, a mi ćemo pokušati da sve završi po našim željama.

Sedloski je tu mladu momčad poslao u susret prvog kola Druge lige, u kojem je uvjerljivo, s 3:0, svladala Bijelo Brdo.

– Bilo je dobro, dečki jako dobro rade na treninzima, sve što od njih tražim, pa vjerujem da će i nadalje biti dobrih rezultata.

Gdje je Benfica najopasnija?

Jedanaesterci im nisu strani

– Igra dosta otvoreno, napadački, postiže puno pogodaka. Pogledajte samo rezultate, Liverpool, koji je bio kandidat za velike stvari, izgubio je od nje 0:4. Benfica je pobijedila Zenit sa 7:1, Leipzig s 3:0.

Samo ju je Lyon pobijedio s 2:1, i to golom u sudačkoj nadoknadi. Znamo kakva je škola Benfice, ali znamo kakva je i naša. I naši su dečki izbacili Bayern, kijevski Dinamo, doduše na jedanaesterce, ali treba pobijediti i otići dalje i na jedanaesterce.

Biste li bili zadovoljni da dođete do finala, imate na vratima Josipovića koji je dosad sjajno branio?

– Ha-ha, bio bih zadovoljan da današnji susret završimo što prije, a ako već dođe do jedanaesteraca, neka i to završi u našu korist – zaključio je Sedloski.