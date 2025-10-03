Naši Portali
Sjećanje na 1991.

Dinamo se poigravao sa Srbima, u glavnoj ulozi bio je Boban, a s tribine je sve gledao Zajec
Autor
Karlo Ledinski
03.10.2025.
u 11:33

Dinamo je na pobjedu u Srbiji čekao 34 godine, a važni protagonisti te pobjede protiv Rada u Beogradu (2:0) bili su Boban i Zajec, dvojac koji je jučer s tribina u Bačkoj Topoli gledao pobjedu protiv Maccabija

Pobjedom 3:1 protiv Maccabija u Bačkoj Topoli Dinamo je stigao do prve pobjede na srpskom tlu poslije 34 godine. Doduše, u tih 34 godine Dinamo je samo jednom igrao u Srbiji, protiv Partizana u kvalifikacijama za Ligu prvaka 1997. godine. U Beogradu su crno-bijeli slavili 1:0, a u uzvratu je Dinamo nokautirao Partizan 5:0, u veličanstvenoj atmosferi na Maksimiru.

No, vratimo se na tu pobjedu u Srbiji koja je prethodila jučerašnjem slavlju u Bačkoj Topoli. Posljednja pobjeda Dinama u Srbiji dogodila se naime 26. 5. 1991. protiv Rada, a ključan u toj pobjedi bio je - Zvonimir Boban. On i Davor Šuker zabili su po jedan gol u pobjedi 2:0 protiv Rada. Poveli su plavi golom Šukera u 8. minuti, a točku na i stavio je Zvonimir Boban. Večernjakov novinar Branko Vukina ovako je opisao tu akciju. "Šuker je negdje na granici šesnaesterca glavom dodao loptu Bobanu, koji ju je majstorski, smireno, poslao ispod istrčalog vratara Savića u njegov lijevi kut."

Također, napisao je i sljedeće: "Zagrepčani su se poigravali sa srpskom momčadi, sjajno kombinirali, mahom na sredini terena. Uz strijelce Bobana i Šukera, najbolji su među plavima bili Ištvanić, Preljević i Petrović". Dinamo je tu utakmicu igrao u sastavu: Ladić, Preljević, Židan, Petrović, Peršon, Ištvanić, Adžić, Mladenović, Šuker, Boban, Gašpar.
Trener Dinama bio je Vlatko Marković, a zanimljivo, utakmici protiv Rada u Beogradu prisustvovao je i Velimir Zajec, tadašnji sportski direktor maksimirskog kluba. Sudbina je htjela da nakon 34 godine čekanja baš spomenuti dvojac, ovaj put obojica s tribine, gledaju pobjedu u Srbiji koju smo svi dugo čekali.
Velimir Zajec Zvonimi Boban GNK Dinamo

