Dinamo, Rijeka i Osijek danas doznaju suparnike u Europi, ovo su mogući protivnici

Naši nogometni klubovi počeli su s pripremama za novu sezonu, a već danas će početi ozbiljno razmišljati o Europi, Dinamo u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a Osijek i Rijeka u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu doznat će svoje suparnike u drugim pretkolima (Dinamo u 12, Osijek i Rijeka u 13 sati).

U kvalifikacijama za Ligu prvaka Dinamo je nositelj do kraja kvalifikacija, pa i play-offu dođe li do njega. Do jučer navečer bio je široki spektar potencijalnih suparnika, a onda je Uefa napravila skupine i Dinamo je saznao vrlo uski krug klubova s kojima se može sresti u drugom pretkolu (prva utakmica igra se 20. ili 21. srpnja). Najnezgodniji suparnik je svakako Zürich, švicarski prvak u kojem je do ove sezone igrao bivši igrač Dinama Ante Ćorić. Uz Zürich mogući suparnici su pobjednici iz prvog pretkola, a to su Slovan Bratislava ili gruzijski Dinamo Batumi, te makedonski Škupi ili gibraltarski Lincoln.

U drugom pretkolu Konferencijske lige Osijek i Rijeka su nositelji. Osijek će danas biti u ždrijebu skupine četiri i mogući suparnici su mu Lillestrøm (Norveška), Sepsi (Rumunjska), Kyzylzhar Petropavlovsk (Kazahstan), te pobjednici susreta Liepāja (Latvija) - Gjilani (Kosovo) i Lechia Gdańsk (Poljska) - Akademija Pandev (Sjeverna Makedonija). Rijeka je u skupini osam, a potencijalni suparnici su Djurgardens (Švedska), Levski Sofija (Bugarska), Puškaš Akademija (Mađarska), Racing Union (Luksemburg), te pobjednik ogleda Floriana (Malta) – Petrocub-Hincesti (Moldavija).

>> Pogledajte i slavlje hrvatskih navijača