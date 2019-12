Dinamo nije zaslužio ovo što mu se sada događa! U čemu je problem?

Dinamo je atraktivnom igrom i s uvjerljivom 3:0 pobjedom nad Rijekom ispratio ovu polusezonu. Imalo se što vidjeti u toj partiji, krasnih i atraktivnih poteza, odigravanja petom, driblinga, bilo je i prilika, obrana vratara. No jako malo ljudi došlo je u Maksimir vidjeti taj derbi, njih 3968 skupilo se na stadionu, na toj ogromnoj betonskoj derutnoj građevini.

Rušili europske rekorde

No sada taj nekomforni stadion bez krova i nije prevelika isprika što nije došlo više gledatelja, nije bilo kiše, nije bilo ni hladno. Ako ništa drugo, ovaj Dinamo je za sve što je napravio u zadnjih godinu i pol dana zaslužio puno više ljudi na tribinama. No već je postala tradicija da se u Maksimir ide na europske utakmice, da se u cik zore stane u red pred maksimirske blagajne kako bi se kupila ulaznica. A na domaće utakmice ne dolaze ni oni koji su pametno investirali u godišnje ulaznice. Koliko znamo, plavi su ove sezone prodali 7500 godišnjih ulaznica što je plavima rekord. A derbi je došlo samo malo manje od četiri tisuće ljudi.

Dinamo je rušio i rekorde po posjećenosti europskih utakmica, oko 125.000 gledatelja bilo je na europskim utakmicama, s time da je jedna utakmica (protiv Saburtala) bila bez gledatelja zbog kazne. Tri utakmice u skupini Lige prvaka gledalo je uživo na stadionu oko 90.000 navijača. I vidjeli su dobar Dinamo, vidjeli su Dinamo koji više nije zalutao u elitnu klupsku ligu, već je konkurentan, borio se do zadnjeg kola za prolazak skupine. No ni to nije pozivnica za ljude da i u domaćem prvenstvu dođu na utakmice iako se i tu ima što vidjeti, ima jako dobrog nogometa u Maksimiru i kad tamo ne igraju Manchester City, Atalanta, Šahtar, Bayern, Real Madrid, Juventus...

Bilo je jasno da će u utakmici s Rijekom trener Nenad Bjelica koristiti svoje najbolje igrače, one kojima se pljeskalo u Ligi prvaka. Stoga nije jasno da veći broj gledatelja ne dođe ponovno vidjeti te dečke i njihov jako dobar nogomet.

Razloga za nedolazak na stadion ne može biti ni dominacija Dinama u našoj ligi ni činjenica da je u Maksimiru u HNL-u u ovoj polusezoni primio samo dva pogotka (Caktaš za Hajduk iz jedanaesterca i Lovrić za Goricu). Naime, i u sezonama kada je prvenstvo bilo neizvjesno, kada je Rijeka i osvojila naslov prvaka, stadion nije bio pun. Te je godine u Maksimiru na derbijima s Hajdukom bilo 11.500 i 13.392 gledatelja, a Rijeku je u Maksimir došlo gledati 8319 i 13.456. Sad je na Rijeci bilo tih manje od četiri tisuće, a na Hajduku je bilo pristojnih 15.757.

Plavi su gledaniji u gostima

No na domaće utakmice Dinama dolazi jako malo ljudi, kad ni derbiji ne privuku veliki broj kakav te utakmice zaslužuju, onda je jasno da na takozvane male utakmice dolazi još manje ljudi. U prosjeku Dinamo je u Maksimiru gledalo u ovoj polusezoni tek nešto više od četiri tisuće gledatelja (gledaniji je u gostima, tu je prosjek preko 6500). Najmanje gledatelja došlo je na utakmice Varaždina (1471) i Slavena Belupa (1511).

Stadion, ovakav kakav je sad i kakav će biti još tko zna koliko dugo, sigurno je jedan od faktora zbog kojeg dolazi manje ljudi, ali držimo da ipak ne bi smio biti ključni razlog.

Bjelica i njegovi igrači puno su puta poželjeli da i u domaćim utakmicama imaju znatno veći broj gledatelja, obećavali su da će svojim igrama ispisivati pozivnice navijačima. I ispisali su ih krasopisom, ali uzalud. I kad krene nastavak sezone već na početku veljače, ne treba očekivati da će biti više gledatelja, bit će opet hladno, Dinamo ulazi u nastavak prvenstva s 12 bodova viška, s najboljim igračkim kadrom koji će sigurno rado gledati u Koprivnici, Varaždinu i na našim ostalim stadionima, ali za Maksimir sumnjamo.