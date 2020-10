Dinamo mora proći, sve je ostalo bilo debakl, a ni Zoran Mamić više ne bi bio siguran

Odavno je poznata uzrečica trenera, pa i igrača – najteže su utakmice u kojima je unaprijed upisana pobjeda. E baš takva utakmica danas je pred Dinamom, objektivno, osim možda pokojeg Estonca, teško je naći nekoga tko će reći da plavi neće danas slaviti u play-off susretu protiv estonske Flore, nekoga tko ne vidi plave u sutrašnjem ždrijebu skupina Europske lige.

POGLEDAJTE: Dinamove pripreme za novu sezonu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nema više Olma, More...

No tu utakmicu ipak treba dobiti, treba pokazati da si bolji, kvalitetniji, višestruko skuplji (po Transfermarktu momčad Dinama vrijedi 76,9, a Flora 4,15 milijuna eura, samo Dominik Livaković vrijedi kao tri estonske momčadi). Bez obzira na sve, Dinamo bi napravio veliku grešku kad bi podcijenio današnjeg suparnika koliko god on objektivno bio slabiji.

Dinamo dosad nije ispadao od klubova iz te kvalitativne razine, bio je posrtaja od Sheriffa, Skënderbeua, bilo je i teških muka s osrednjim suparnicima, ali Flora je ipak klub iz donjeg dijela europskog nogometa i neuspjeh protiv takve momčadi bio bi doslovno – debakl.

Već samim ispadanjem u pretkolu Lige prvaka Dinamo je izgubio veliki novac, a da ostane bez Europske lige, onda bi bio u velikim problemima. Ne samo financijskim, ta liga ionako ne može donijeti više od nekoliko milijuna eura, no i pet-šest milijuna u ovom je trenutku mnogo. Poraz od Estonaca doveo bi do velikih poremećaja i u klubu. Igrači bi izgubili volju za igranje bez obzira na floskule kako su oni profesionalci, svi koji bi imali priliku poželjeli bi otići što je prije moguće. S pravom bi bio upitan i status trenera Zorana Mamića, možda i sportskog direktora Zorana Mamića. Jer, već je ispao od Ferencvárosa, momčad mu igra toplo-hladno. A tu je momčad on kao sportski direktor “crtao” i pitanje je bi li na tim funkcijama ostao nakon današnjeg poraza, bez obzira na zaleđe (brata Zdravka) koje ima.

Objektivno, plavi su danas slabiji nego prije godinu dana, nema tu više Olma, More, Dilavera, Kądziora, Hajrovića... No sportski direktor potpisao je prodaju ili rješavanje nekih igrača i sad jednostavno s ovim što ima mora napraviti taj zadnji korak do skupine Europske lige.

Ne, ne sumnjamo u ovu momčad u kojoj ima i novih igrača, dobar je to kadar, apsolutno sposoban proći Floru, pa onda i u skupini igrati ozbiljnu ulogu, ne vjerujemo da plavi mogu biti samo prolaznici u Europi, što su konstantno bili, osim u zadnje dvije sezone kada su bili odlični.

Očekujemo ždrijeb skupina

Vjerujemo da ovaj Dinamo neće imati problema s Estoncima koji ionako nisu jaki, a sad im još i fali najbolji strijelac Rauno Sappinen koji je bedasto “požutio” na Malti, kada je estonska momčad nakon jedanaesteraca preskočila Florianu. Vjerujemo da će se ime Dinama naći u petak u ždrijebu skupina Europske lige, da će plavi sa zanimanjem gledati protiv koga će igrati ove jeseni.

Iako nije riječ o Ligi prvaka, ima i tu klubova koji su još kako atraktivni, dovoljno je pogledati tko je u prvoj jakosnoj “zdjeli”, primjerice Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer koji su među ostalima u toj skupini, dok će Dinamo, valjda će proći, biti u drugoj jakosnoj skupini, pa iz treće može dobiti primjerice Milan, Leicester....

No, pustimo sad to, zec je ipak još u šumi, plavi se danas moraju pozabaviti prije svega sami sobom, shvatiti da ni utakmica s Florom nije zezancija i da u njoj strašno puno mogu izgubiti, da će bez prolaska biti osuđeni samo na igranje domaćih natjecanja, a to sigurno nitko u Maksimiru ne želi. Naviknuli su na taj europski izlog, na europski nogometni štih u kojem su konstanta i u kojem, što je također važno, onda skupljaju bodove za koeficijent što je važno za naše ostale klubove.