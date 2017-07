Neki su Dinamovu klupu zaslužili prije Marija, a porazno je ako mu Mamić bira igrače

Što se u Dinamovoj izvedbi promijenilo dolaskom novog trenera Marija Cvitanovića i jesu li već, nakon dvije utakmice (Istra 1961 2:0, Cibalia 4:0), uočljive kakve inovacije u sustavu i organizaciji igre u odnosu na Bugarinovu eru?

Dinamov start sezone recenzira jedan od najvećih igrača plavih u povijesti Igor Cvitanović, od ove sezone i stručni televizijski komentator na Hrvatskoj nogometnoj televiziji, u emisiji Treće poluvrijeme koja svakoga ponedjeljka od 20 sati analizira proteklo kolo Hrvatske lige. Igor Cvitanović na HNTV-u kao protuteža Jošku Jeličiću na HTV-u, zanimljiv dvoboj nekada vrsnoga Dinamova tandema...

– Zanimljiva mi je ova nova uloga, nastojat ću biti što afirmativniji prema hrvatskom nogometu, no nemojte me predstavljati kao čovjeka televizije, nego kao nogometnog trenera jer to je moj primarni posao – kaže Igor Cvitanović, daroviti, pronicljivi trener premazan svim mastima, koji još čeka prvi samostalni trenerski posao.

Kruno i Mario ista škola

Što ste, dakle, vidjeli od novoga Dinama, pitamo prezimenjaka prvog trenera plavih.

– Sustav igre 4-2-3-1 ostao je isti, a u ovome kratkom razdoblju, koliko je Mario trener plavih, mogli su se samo promijeniti trenerovi zahtjevi prema pojedinim igračima, a mi o tome s tribine ne možemo suditi. Što se tiče Dinamove izvedbe, tu rukopis novog trenera još nije mogao doći do izražaja – kaže Igor.

Što vam kaže govor tijela igrača i novog trenera?

– Promjena trenera uvijek će izazvati pozitivan šok kod igrača pa će oni biti poletniji, ozbiljniji, željniji, odgovorniji. Mario je pak žestok, temperamentan, ima veliki entuzijazam i želju, no o napretku u Dinamovoj igri prerano je govoriti. Naime, Dinamo je igrao protiv toliko inferiornih suparnika da se moglo uočiti malo toga konkretnog ili gotovo ništa. Morat ćemo pričekati ozbiljnije testove da bismo dobili jasniju sliku – nastavlja Cvitanović.

Kruno Jurčić kazao nam je da je Dinamo nakon odlaska Peteva prilično zapušten.

– Nadam se da Kruno nije mislio na fizičko stanje igrača jer bespredmetno je govoriti o tome ako je momčad netom došla s ljetnih priprema. Vjerojatno je mislio na organizaciju igre, kontrolu kroz dugi posjed, na čemu je on inzistirao, pa će Mario, s obzirom na to da su on i Kruno ista škola, nastaviti istim smjerom – kaže Cvita.

Koji su ljudi ključni u Dinamovoj koncepciji?

– Srce Dinamove igre leži u veznom redu, drže ga Antolić i Moro, ili Gojak, oni diktiraju tempo, ključni su za organizaciju igre u oba smjera. I sad dolazimo do najvažnijeg detalja; hoće li se promijeniti obrambene navike pojedinih igrača, a koje su znale biti problematične. Ćorić? Ma nije tu samo Ante, nego i Junior Fernandes, pa i još neki. Pa iako su to igrači koji su već dugo ovdje, nisu zeleni i neiskusni, navike koje stječete kroz godine teško se mijenjaju i teško ih je odbaciti. Vidjet ćemo u sljedećih šest utakmica koliko će oni u tome uspjeti, koliko su napredovali u disciplini u igri, jer ona je pokretač i temelj svega – nastavlja Cvitanović.

Hoće li Ćoriću biti lakše sada kada nema Sammira?

– S Ćorićem se puno lutalo i, umjesto da ga se forsiralo na njegovoj prirodnoj poziciji desetke, polušpice, stavljalo ga se na krilo, a on to nije. U novoj sezoni sve će ovisiti samo o Ćoriću, a uvjeren sam da će kod Marija igrati samo oni koji to zaslužuju, da mu nitko neće nametati svoje ideje – tvrdi Cvita.

Šuška se da savjetnik Mamić voli biti trener iznad trenera, kao kod Peteva?

– To ste vi rekli. Kada bi to bilo tako, bilo bi to porazno za Dinamo – uzvraća Cvita.

Vitalna potpora kluba

Je li Dinamo danas u inferiornijem položaju u odnosu na razgoropađene Hajduk i Rijeku?

– Iako su se Hajduk i Osijek dignuli, a Rijeka je snažna i stabilna, za mene je Dinamo i dalje favorit za naslov prvaka jer je organizacijski, kao klub, a i po kvaliteti igrača iznad ostalih – naglašava Cvita.

A izgleda li vam Mario Cvitanović kao šampionski trener?

– Za trenera je uvijek najvitalnije da klub čvrsto stoji iza njega i da mu da vremena, kao što ga je imao Zoran Mamić kada je Dinamo najbolje izgledao i osvajao trofeje. Bilo bi dobro da tu vrstu potpore ima i Mario. Iako, možda ima i trenera koji su Dinamovu klupu zaslužili prije njega...

Mislite li na sebe?

– Neću govoriti o sebi, to prepuštam drugima – zaključio je Igor Cvitanović.