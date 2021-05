Dinamo kreće od prvog pretkola, a može izvući Crvenu zvezdu

Iza Dinama je izuzetno teška, ali bar jednako tako uspješna sezona. Neće se u Maksimiru buniti ako im i sljedeća sezona bude takva, pogotovu tako uspješna, a teška će sigurno biti. Jer, Dinamov je stalni cilj ući u skupinu europskog klupskog natjecanja, sad si još podižu letvicu jer u Europi žele i “prezimljavati”. A to će opet značiti brojne utakmice.

Plavi počinju već 6. ili 7. srpnja s europskim kvalifikacijama, po novom formatu startaju već od prvog pretkola, no dobro je što su do kraja kvalifikacija nositelji. Tako se znaju neki od mogućih suparnika u tom prvom kvalifikacijskom kolu, zasad su tu Riga, Helsinki, Šahtor iz Saligorska, Neftči, Shamrock Rovers, Connah’s Quay, Valur iz Reykjavika, Bodo/Glimt, Mura, malteški Hamrun.

U drugom pretkolu bi mogli na starog znanca Ferencvaros, Škendiju iz Tetova, Slovan iz Bratislave, Dinamo iz Tbilisija, ciparsku Omoniju, a još neki suparnici stići će iz prvog pretkola. U trećem pretkolu su dva stara znanca kao mogući suparnici, Ludogorec trenera Dambrauskasa za koji brani Kahlina, te Cluj i Malmø, kao i varšavska Legija.

U play-offu, posljednjoj stubi na putu do skupine Lige prvaka, zasad kao suparnici stoje Olympiakos, Young Boys i Crvena zvezda, te se čeka još jedan mogući suparnik. No, svi suparnici plavih, kao i Dinamo trebaju proći sve stube i zamke kvalifikacija.

Dinamo bi svakako rado do tog play-offa jer već on jamči veliki novac, oko pet milijuna eura, a ulazak u skupinu bajnih 15,5 milijuna, a plavi će i za bonus dobiti desetak milijuna eura. Ne uspije li Dinamo proći sve ispite do Lige prvaka, ispadanje u kvalifikacijama nudi mu novu šansu, ovisno o tome kada (i ako) ispadne, nastavlja natjecanje ili u Europskoj ligi ili u novoj Konferencijskoj ligi.

