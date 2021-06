Dinamo ima više od 50 igrača! Krznar na mukama jer svi se vraćaju s posudbe

Da Dinamov trener Damir Krznar već nema “rijetko lijepu kosu”, izgubio bi je od muke ovog ljeta. Koliko ga muče pripreme jer ne zna kad će se u sastav vratiti reprezentativci i kada će na njih moći računati u kvalifikacijama za Ligu prvaka i početak hrvatskog prvenstva, toliko će ga mučiti i velik broj igrača.

Naime, Dinamo ima toliko puno igrača da svi oni jednostavno ne mogu ostati u prvoj momčadi. Prošle sezone plavi su već imali velik izbor igrača, čak ih je 27 bilo u prvoj momčadi, a priključivani su joj i neki mladi igrači. Krznaru se sad s posudbi iz brojnih domaćih i inozemnih klubova vraća čak 20 igrača! I svi oni trebali bi se pojaviti na prvom prozivu 11. lipnja kada počinju pripreme za novu sezonu. Uz to, zna se da plavi puno ulažu u mlade igrače, pa će na pripreme Šaranić, Baturina i Vasilj, ali i Julardžija koji je bio posuđen Slavenu Belupu, a možda i još netko od nadarenih mladih igrača u kojima plavi vide budućnost. A to znači da bi Krznar uskoro mogao imati na raspolaganju više od 50 igrača.

Bit će opet puno posudbi

Jasno je da za sve njih neće biti mjesta u autobusu koji će plave voziti na pripreme, pa će trener i sportski direktor Damir Krznar sa svojim pomoćnikom Markom Vukelićem morati dijelu igrača reći da u taj autobus ne mogu ući.

Portugalac Ivo Pinto, iako mu istječe posudba, sigurno se neće vraćati u Dinamo jer mu istječe i ugovor pa postaje slobodan igrač, a plavi zasigurno više neće računati ni na Hajrovića i Leovca.

No, François Moubandje mogao bi ostati u Maksimiru i dobiti veću minutažu, igrao je jako dobro u turskom Alanyasporu, puno i kvalitetno, i čak bi mogao postati i prvi izbor za lijevog beka, a Danijel Štefulj, koji stiže iz Rijeke, prva pričuva. Što znači da neće biti mjesta za zimus pristiglog Čabraju iz Gorice, koji bi mogao nekamo na posudbu jer se u ovom proljeću baš i nije iskazao. Na desnoj strani startnu poziciju drži Ristovski, uz njega će biti Stojanović i Moharrami. Na stoperskoj poziciji nije gužva, Theophile-Catherine, Lauritsen, Perić i povratnik s posudbe u Istri Josip Šutalo kandidirat će za dva mjesta u momčadi.

Na posudbu bi mogla dvojica vratara, jer ako ode Livaković, Dinamo je produljio ugovor sa Zagorcem, a dolazi Nevistić. Za mladog Josipovića važno je da brani i razvija se, kao i Horkaš koji je dobro branio na posudbi u Varaždinu. Pokušat će plavi naći odgovarajuće posudbe i za Milića, Burtona,

Đuraseka, Điru, pa i Atiemwena. No, ni tu neće biti kraj, treba vidjeti što će biti i s Antonijem Marinom koji se u Lokomotivi nije naigrao.

Iz Torina se vraća i Amer Gojak, talijanski klub zasad ga nije odlučio otkupiti za 5,5 milijuna eura, a automatska klauzula o otkupu nije aktivirana jer nije odigrao dovoljno utakmica za torinski klub. No, riječ je o jako dobrom veznom igraču i njega se plavi sigurno neće samo tako riješiti, on bi lako mogao dobivati prilike kod Krznara. No, tu je prilična gužva (Ademi, Jakić, Franjić, Mišić, Ivanušec, Tolić, Majer i Bulat koji stiže iz Šibenika).

Prilična je gužva kod ofenzivaca, u napadačkom redu ostaju Petković (ako se ne proda) i Gavranović, a vraćaju se Andrić i Kulenović. Doduše, možda Rijeka odluči otkupiti Kulenovića iako je to sve manje vjerojatno. Mario Ćuže igrao je jako dobro kod Igora Jovićevića u Dnipru, ali na toj lijevoj strani su Oršić, a vraća se i Menalo koji bi mogao dobivati više prilika, iz Gorice stiže Špikić koji može igrati i desno i biti konkurencija Kastratiju (i Ivanušecu koji je to često igrao i iskazao se).

Na pripreme ide 30 igrača

Očekuje se da će Krznar već na startu poslati dio igrača u drugu momčad i da ih neće voditi na pripreme na koje će krenuti 30 odabranih. Kako u prvom dijelu priprema sigurno neće biti reprezentativaca, drugi dio selekcije napravit će kad se reprezentativci vrate, tada će morati otpisati još određeni broj igrača. No, imat će u tom dijelu priprema neki od njih priliku pokazati Dinamovu stručnom stožeru da zaslužuju nastavak rada s prvom momčadi. Kako je prijelazni rok dug, bit će još puno odlazaka igrača, nekih trajno, nekih na posudbu.