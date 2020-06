Dinamo i Hajduk pokazali kakvim arsenalom raspolažu

Gledajući prvo kolo našeg nogometnog prvenstva koje je odigrano prošlog vikenda, zavirivši u zapisnike utakmica Dinama i Hajduka, stječe se dojam da bismo uskoro mogli gledati puno mladih igrača u naša dva najveća kluba.

Za te klince je dobrodošao novi propis po kojem svaka momčad može zamijeniti pet igrača tijekom utakmice (u tri intervala) pa je veća šansa da mladi igrači dobiju minutažu.

No, nekoliko tih mladaca nije samo zbog toga dobilo minutažu, dobili su neki priliku i od prve minute u tim velikim klubovima i nikako nisu razočarali.

Sad, nadajmo se da će treneri, dva Igora, Jovićević i Tudor, davati prilike svojim mladim igračima i u sljedećim utakmicama.

Veliki potencijal Gvardiol

Dinamo je svoje klince najbolje predstavio u Ligi prvaka mladih, mnogo je mladih igrača već dulje u prvoj momčadi, neki od njih upisali su i već lijepi broj utakmica za prvu momčad.

Tako je u 3:1 pobjedi u Varaždinu u početnoj postavi bio 18-godišnji Joško Gvardiol, mladi stoper koji može biti i lijevi bek.

U njemu Dinamo vidi ogroman potencijal, taj dečko je uvijek bio iznad svih generacija u kojima je igrao, produkt plave škole koji će ove sezone, a vjerojatno i sljedeće, igrati puno više nego dosad.

Uz njega, u Varaždinu su priliku dobili Marko Đira (21) i naposljetku Antonio Marin (19) koji je u posljednjim minutama prelomio utakmicu pogotkom za konačnih 3:1.

Osim njih, u zapisniku susreta bilo je još puno mladih igrača, 21-godišnji Luka Ivanušec koji je ušao kao zamjena, pa 20-godišnji Sandro Kulenović koji je također dobio minutažu, a ovaj put su na klupi ostali nešto stariji Lovro Majer (22), Ćuže (21), Franjić (20), Hrvoj (18) i Šutalo (20).

– Nisu samo ti igrači koje ste nabrojili mladi u redovima Dinama, olako zaboravljamo da su još jako mladi igrači Moro i Gojak. Nama je percepcija da imaju više godina zato što već dulje igraju na visokoj razini u prvoj momčadi, Moro ima 22, a Gojak 23 godine i sve je to još jako mlado – rekao je Igor Cvitanović koji je imao prilike raditi s puno tih mladih igrača u Dinamu i uvijek je govorio kako u školi plavih postoji ogroman potencijal, a sada se vidi da je bio u pravu.

– Nemojmo zaboraviti da Dinamo ima veliku bodovnu prednost i moći će se u ovom prvenstvu priuštiti da ti mladići još više igraju. Protiv Varaždina je treneru Jovićeviću to bila prva utakmica na klupi plavih i želio je pobjedu, no moguće je da će u sljedećim susretima još više koristiti mlađe snage. Vjerujem da je i izabran za nasljednika Nenada Bjelice zato što je sve te mlade igrače vodio u mladoj i drugoj momčadi, zato što ih dobro poznaje i moguće je da je u dogovoru s upravom cilj davati više prilika tim dečkima – smatra Cvitanović.

Uđe li Dinamo u skupinu Lige prvaka ili Europske lige, Jovićević bi mogao u Europi igrati s ovim iskusnijim igračima, a u domaćem prvenstvu više s mladima koji bi tako još više napredovali, no vidjet ćemo kakva će biti Jovićevićeva kadrovska filozofija u sljedećoj sezoni.

I Hajduk je u ovom kolu, u susretu s Interom pokazao da ima potencijal u svojim mladim igračima, Blagajić (20 godina), Vušković (18) i Dolček (20) bili su u početnoj Tudorovoj postavi, ušli su Čolina (19) i Brnić (18), na klupi su još bili Čuić (19), Kreković (20) i Radić (19).

– Baš me razveselilo kad sam vidio koliko je mladih igrača Hajduka konkuriralo i igralo. Pa Dolček je igrao odlično, njega je Tomislav Ivković stavio u Belupu na tu poziciju, Čolina je pokazao da može, Vušković ima inteligenciju, čitanje igre, odličan skok, Brnić je ušao i asistirao za gol. Pa i oni koji nisu ušli su veliki talenti i kapaciteti, vjerujem da će sve više igrati. Znam da Hajduku treba rezultat, ali Tudor je očito prepoznao te mlade igrače i to je velika stvar. A znate da volim mlade igrače, uvijek sam s njima volio raditi. I nije to samo slučaj u Hajduku, gledam tu našu ligu koja je sve bolja, afirmira igrače, stvara reprezentativce, vidite to sve u Dinamu i Hajduku, ali odlično radi i Osijek, pa Rijeka u kojoj bih posebno istaknuo mladog vratara Pandura koji će biti A reprezentativac, dečko je ne samo ogroman talent nego i jako karakteran. Imamo odličan rad u Lokomotivi koja afirmira puno mladih igrača... – kazao je u dahu legendarni Ivan Gudelj koji je poželio spomenuti još dva igrača Dinama, Matu Baturinu koji je na posudbi u slovenskom Bravu te brata mu Martina.

– Roko igra odlično, izuzetan je napadač, karakteran, a Martin je 2003. godište i on je čista “desetka”, taj ne može ne postati igračina, ja bih mu odmah dao broj deset i rekao – samo igraj.

Lutali sa strancima

Hajduk je krenuo sa svojim mladim igračima značajnije nego prijašnjih godina kada je bilo previše lutanja, dovođenja starijih igrača i stranaca koji nisu bili ništa bolji od njegovih mladih igrača. I vjerujemo da će i dalje proizvoditi sad kad za šefa škole imaju Boru Primorca.

– Rekao sam da je Primorac ogromno pojačanje Hajduka, s tim iskustvom, znanjem, nogometnim autoritetom klub će strašno profitirati, uz njega će stasati i mladi treneri, za školu i za cijeli Hajduk to je super stvar – zaključio je Gudelj.

Jovićević i Tudor imaju to mlado bogatstvo, sad je samo pitanje koliko je “gospodin rezultat” u prvom planu i koliko će te mlade doista i koristiti. Sigurno je lakše Jovićeviću sad kad ima bodovno komfornu situaciju, ali i Tudor je mogao vidjeti da do rezultata može i s mladim snagama.