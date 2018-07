Didier Deschamps Ćiro mu je prvi vjerovao, s Bokšićem osvajao trofeje

Samo su Nijemac Franz Beckenbauer i Brazilac Mario Zagallo dosad uspjeli osvojiti Svjetsko prvenstvo kao igrači, a potom i kao izbornici.

Francuz Didier Deschamps ima priliku postati treći u tom uglednom društvu, no mi se nadamo da će Didier nakon nedjeljnog finala biti jednako tužan kao i poslije finala prošloga Eura, kada su trikolori u finalu izgubili od Portugala.

Hrvatska i Hrvati Deschampsu su očito suđeni jer isprepleću se kroz cijelu njegovu karijeru. Zbog jednog Hrvata, Ćire Blaževića, Deschamps je postao najmlađi kapetan u povijesti Nantesa.

Tjerao Benzemu i Nasrija

– Odmah sam uvidio da je lider, dao sam mu traku sa svega 18 godina. Pokazalo se kasnije da nisam pogriješio jer Deschamps je dugo godina bio i kapetan trikolora. Izjavio je neki dan da zna da šef sanja o tome da im se revanširamo i, bogami, sanjam. Mi smo od Francuza izgubili na nepravdu, a mogla bi se sad vratiti pravda i da napravimo najveće sportsko čudo u posljednjih sto godina. Eto, sudbina je htjela da moja dva đaka, Deschamps i Dalić, vode reprezentacije u sutrašnjem finalu. Drago mi je zbog toga – rekao je trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević.

Zapamtio je Deschamps Hrvate, nažalost opet po dobrome, i 1998. godine u polufinalu SP-a, kada je kao kapetan vodio trikolore u finale SP-a.

A kad smo već kod kapetanske trake, Deschamps je 1993., sa svega 24 godine, postao najmlađi kapetan koji je svoj klub (Marseille) doveo do trofeja Lige prvaka. A u toj utakmici zajedno s Deschampsom za Marseille je igrao i naš Alen Bokšić. Boka i Didier kasnije su svlačionicu dijelili i u Juventusu, a suigrač Didieru u Torinu kasnije je bio i Igor Tudor.

Kao igrač nesumnjivo je bio lider, a tu važnu karakteristiku ima i u trenerskom poslu.

Nije mu bio problem svojedobno otjerati iz reprezentacije Benzemu i Nasrija, uvijek je pokazivao gard jedinog šefa.

Doduše, taj se gard ne sviđa sa svima, pa je Deschamps u sukobu s mnogim legendama francuskog nogometa, poput recimo Erica Cantone, s kojim ne razgovara godinama, a bili su i na sudu.

No Deschamps je već naučio da ga svi ne vole. Čak i sada, kada je u finalu Svjetskog prvenstva, mnogi kritiziraju način njegove igre.

Iako po Transfermarktu ima najvredniju momčad svijeta, igra Francuske sve je samo ne lepršava. Trikolori su utakmicu protiv Belgije u polufinalu završili s četvoricom defenzivnih veznjaka (Pogbom, Matuidijem, Kanteom i N’Zonzijem), a Deschampsu uopće nije zasmetala ni činjenica da je njegova momčad imala svega 40 posto lopte u nogama i gotovo upola manje dodavanja od Belgijaca (342-629).

No to je Deschampsova nogometna filozofija, uostalom, cijelu je karijeru bio defenzivni veznjak.

Cantona je jednom Deschampsa nazvao “vodonošom” jer mu je posao bio oduzimati lopte i dodavati ih “njima, talentiranijim igračima”.

Deschampsova nogometna filozofija nije ofenzivni, atraktivni nogomet, već nogomet koji donosi rezultat, ali sa što manje rizika. I zato na mjestu lijevog beka Didier radije drži Hernandeza, koji je za 500 minuta turnira uputio svega osam centaršuta, jednako kao i druga opcija Mendy, koji je tih istih osam centaršuta uspio ostvariti za 40 minuta u igri!

“Pretjerana defenziva i manjak smislenih napadačkih akcija”, tako je L’Equipe opisao Deschampsovu Francusku.

Zamjeraju mu mediji i što ne daje šanse talentiranom krilnom napadaču Barcelone Dembeleu te činjenicu što forsira Girouda u napadu iako već 700 minuta nije postigao pogodak.

Odlazi s klupe nakon SP-a

No oprostit će mu javnost i mediji sve ako dovede trikolore do naslova. A nakon toga, pišu njihovi mediji, sigurno će napustiti izborničko mjesto koje je preuzeo prije šest godina. Nasljednik mu se navodno već zna, trebao bi to biti dugogodišnji trener Arsenala Arsene Wenger.