Denis Bušelić: Uz moju bioenergetsku pomoć ova bi generacija mogla biti zlatna

Mogu garantirati da bi ova generacija naših nogometaša uz moju bioenergetsku pomoć sigurno osvojila zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, ma koliko to zvučalo neskromno, ali to smjelo ističem jer jako dobro znam koje su mogućnosti energetskih tretmana - kaže Denis Bušelić i dodaje:

- Tko ne vjeruje neka samo pogleda mene, zdravstvene probleme koje sam imao, a koje sam preoblikovao i kakvo je danas moje fizičko stanje. Pogledajte moj fizički izgled, ja sam stopostotni invalid, a to nitko ne vjeruje. Inače, energetski tretman treba svakom sportašu jer uz takvu pomoć oni sasvim sigurno mogu otkloniti sve pogreške u svojoj igri ili nesigurnost koja se neminovno javi tijekom svakog meča – tvrdi bioenergetičar iz Splita Denis Bušelić koji je vatrene svojedobno tretirao.

Mnogi se sjećaju sad već legendarne utakmice protiv Turske 2011. kada smo ih u dodatnim kvalifikacijama deplasirali, a Slaven Bilić, tadašnji izbornik, nakon pobjede je javno zahvalio bioenergetičaru.

Bilić mu zahvalio

– S izbornikom Bilićem započeo sam dobru suradnju koju sam i dokazao baš kad im je to najviše trebalo, ali taj naš odnos je prekinut iz samo njemu poznatih razloga, mislim da su se umiješali neki čudni vjetrovi... – govori Bušelić kojemu je žao što naša reprezentacija ne koristi moć alternative, koja u uvjetima kada su svi u top formi i do krajnosti spremni može biti jezičac na vagi koji dovodi do pobjede.

Prije njegova angažmana za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Bušelić je pozornost sportske javnosti stekao zahvaljujući tretmanu dinamovaca iste godine za Ligu prvaka, konkretno utakmicu protiv velikog Reala kada su im ravnopravno parirali i za dlaku napravili rezultatsku senzaciju. Pozvao ga je, a tko bi drugi, nego Zdravko Mamić.

– Želim naglasiti da u ovom projektu nikad nisam sudjelovao s ciljem pomaganja Dinamu, koji do tada nisam volio niti sam ga gledao kao klub ravnopravan Hajduku. Prvenstveno i jedino sam želio u takvoj utakmici ispitati svoju energetsku snagu i moć te tako pomoći sportu i sportašima kojima sam i kasnije i pomagao. Nakon te utakmice i ja sam dobio potrebnu snagu jer sam na tako velikoj utakmici dobio priliku uvjeriti se u sve ono što energetski tretmani mogu pridonijeti sportu – kaže Bušelić koji ne naplaćuje svoje bioenergetske usluge.

Zdravko Mamić do njega je došao preko zajedničkog poznanika Mile Bebića, koji je s Bušelićem bio u Zagrebu i svjedočio tretmanu Dinamovih igrača.

– Zdravko Mamić bio je potpuno otvoren za nova iskustva i spoznaje. Pozvao nas je u Zagreb i imali smo kraljevski tretman – kaže Bebić.

– Također sam siguran da sam jedini Hrvat kojeg je Mamić molio za pomoć, a to se događalo kada je taj čovjek bio najveći i apsolutno nedodirljiv sportskoj javnosti. Sjećam se priprema za taj susret iz tih davnih dana 2011. godine, kada je Dinamo igrao Ligu prvaka protiv madridskog Reala, kada je u Zagreb došao možda najveći nogometaš svijeta Cristiano Ronaldo – prisjeća se Bušelić.

Dinamov boss pozvao je bioenergetičara, ali se prvo htio na vlastitoj koži uvjeriti u njegove sposobnosti.

– Denis je prvo odradio Mamića koji se uvijao i svijao, nije mogao vjerovati što mu se događa. Sjećam se da se najviše od svih šokirao njegov brat Zoran koji je u to vrijeme prolazio brakorazvodnu parnicu i Denis mu je pomogao da ostvari normalnu komunikaciju s bivšom suprugom – kaže Bebić.

– Morao sam odraditi razgovor sa Zdravkom Mamićem koji je jedini odlučivao o mom angažmanu. Nisam se želio posebno predstavljati niti sam mu želio pričati o svojim mogućnostima za koje sam bio siguran da o njima on nema pojma. Predložio sam mu da on sam bude tzv. zamorac i da na sebi iskuša moju energetsku moć te, ako osjeti energetsko djelovanje, neka tada sam odluči želi li igru i momčad unaprijediti. U vrlo kratko vrijeme i bez jedne izgovorene ili sugestivne riječi Z. Mamića sam vrlo lako uvjerio u svoje energetske sposobnosti kao i u terapeutske mogućnosti. Vjerujte mi, Mamić nije puki naivac ili bedak koji se tek tako i bez razloga odlučio koristiti moje usluge – veli Bušelić.

Nakon tretmana braće Mamić i tadašnjeg trenera Krunoslava Jurčića, Bušelić i Bebić dobili su sve povlastice na Dinamovu stadionu.

– Na žalost, uspio sam samo jednom tretirati izravno i uživo, direktnim kontaktom Dinamove nogometaše, i to na bazenu hotela Vile Tina, a ostalo se odvijalo putem slike očiju nogometaša. Mislim da sam tretirao skoro sve igrače Dinama jer ih je bilo jako puno pa ne mogu tvrditi je li tko nedostajao. Napominjem, tretirao sam ih samo jednom, a na taj tretman najbolje su reagirali Rukavina, Badelj i Kelava što se i manifestiralo na nogometnom terenu. Jako dobro pamtim da je nakon odrađenog tretmana Ante Rukavina, potpuno sam na svoje inzistiranje tražio još jedan dopunski tretman, ali dan poslije, tj. na sam dan utakmice, što mu trener Jurčić nije dopustio – kaže Bušelić koji misli da je to bila fatalna trenerova pogreška.

– Sjetite se da je baš Rukavina bio u nevjerojatnoj dobroj šansi da postigne gol Realu, ali nažalost nije uspio. Uvjeren sam da sam ga još jednom tretirao da bi to snažnije utjecalo na njegovo samopouzdanje i da bi baš on postigao toliko željeni gol – tvrdi Bušelić. Iako je Dinamo izgubio, nadtrčali su daleko skuplju momčad, ravnopravno su im parirali i ova utakmica ostala je zapamćena kao veliki uspjeh.

U Dinamu su bili oduševljeni

– Nakon toga legendarnog susreta bio sam potišten zbog pobjede Reala iako su čelnici Dinama bili apsolutno oduševljeni nogometnom predstavom. Nakon mjerenja trkačkog učinka svih igrača koje sam tretirao, dobro pamtim riječi Zdravka Mamića, nakon što se uvjerio u rezultate, govorio mi je s ushićenjem i divljenjem: “Ti si nogometni bog ako sve to možeš postići”, a Zoran Mamić je nakon te povijesne tekme dao intervju u Večernjaku i izjavio da je Dinamo isključivo zbog korištenja bioenergetskih tretmana natrčao moćni Real – kaže Bušelić.

Međutim, medijska pompa koja je uslijedila, iako je rezultirala pozivom Slavena Bilića da tretira reprezentaciju, dovela je do prekida suradnje s Dinamom. – S Mamićem se nikad više nisam susreo. Ne znam zašto, možda zbog njegove religioznosti, premda to nema nikakve veze. Bioenergija je način kako pomoći bolesnima i ojačati zdrave i to sigurno Bogu nije mrsko – smije se Bušelić.

Međutim, sjeća se koliko je Slaven Bilić imao problema kad mu je javno zahvalio i kad je medijima obznanio da je Bušelić zaslužan za uspjeh vatrenih protiv Turske u Istanbulu. Pletikosa se čak naljutio. Tako da je suradnja i tu prestala.

– Šteta, posebno za današnju generaciju vatrenih. Bili bismo prvaci svijeta! – tvrdi Bušelić.