Dejan Lovren poslao poruku Škotu nakon slavlja vatrenih u Glasgowu

Dejan Lovren na Twitteru je poslao poruku Škotu Andrewu Robertsonu nakon što su vatreni sinoć pobjedom u Glasgowu (3:1) prošli u osminu finala Europskog prvenstva.

"Tijekom 90 minuta nema se što reći, svako daje sve od sebe za svoju momčadi. Nakon toga smo samo stari prijatelji i bilo je lijepo ponovo ga vidjeti", napisao je Lovren i dodao:

Between 90min there is nothing to say, everyone is giving their best for his team.

Anyway, after that we are just old friends and it was nice to see this man again.

Your team and your country should be proud, no matter what. Brilliant atmosphere! well done🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿👏🏻 @andrewrobertso5 pic.twitter.com/QDdsXZYNgK