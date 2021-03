Davor Šuker najavio konferenciju za medije pa se nije pojavio

Trebala je to biti novinarska konferencija predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davora Šukera, međutim ispred novinara se pojavio izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić.

"Šuker se nije osjećao najbolje, već sinoć mi se požalio," kazao je Kustić.

"HNS-ova obitelj je jedinstvena, uvijek smo jedinstveni. Šuker će biti dostupan, imat ćete ga na dispoziciji. Ne bi bilo korektno da otkazujemo presicu pet do dvanaest," dodao je Kustić čestitavši Dinamu na velikom uspjehu.

"Ulaskom u četvrtfinale Dinamo je ostvario prekrasan uspjeh. To je i uspjeh hrvatskog sporta i nogometa."

Izvršni direktor HNS-a osvrnuo se na presude braći Mamić, te Damiru Vrbanoviću.

"HNS poštuje zakone, tako je bilo i u ovom slučaju. Zoran Mamić više nije član Komisije za profesionalni nogomet, a s Vrbanovićem je raskinut ugovor," istaknuo je Kustić kazavši kako ove presude nisu narušile ugled HNS-a.

"Ne bi rekao da je narušen ugled hrvatskog nogometa. To je vezano uz Dinamo i ne bi bacao na druge klubove i HNS. Presude Mamiću ne treba gledati kroz sve ljude u HNS-u."

Komentirao je i pitanje hoće li braća Mamić nedostajati hrvatskom nogometu ?

"Bez svakoga se može, ne znam hoće li nedostajati, ali svatko kroji svoju sudbinu. Svi su zamjenjivi, svatko odgovara za svoje."

Istaknuo je kako žalosti ako su Mamićeve optužbe istinite.

"Žalosti me ako je to istina, nema potreba da se mi kao HNS uključujemo u to. Što se tiče HNS-a, mi poštujemo zakon, tako smo govorili i kada je optužnica podignuta i sada kada je presuđeno."

Kustić je naglasio kako žali što sudac Damir Batinić svoje nezadovoljstvo nije izrazio unutar komsija i saveza. Naime, Batinić se javno požalio na proceduru izbora sudačke komisije, te u priopćenju detaljno objasnio zašto je protiv izbora Brune Marića.

"Sve smo odradili po pravilnicima. Ako netko ima problem trebao je to riješiti unutar saveza. Žalosti me da je na taj način pokazao svoje nezadovoljstvo. Bruno Marić ima našu punu podršku i siguran sam da će napraviti iskorak. Mi želimo da se priča o utakmicama, a ne o suđenju."

Kustić je u četvrtak na primanju kod premijera Andreja Plenkovića bio u delegaciji koju su predvodili predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Aleksander Čeferin i predsjednik HNS-a Davor Šuker.

"Glavna je tema bila infrastruktura. Složili smo se da moramo nešto napraviti po pitanju stadiona," kazao je Kustić dodavši: "Sad se vidi koliko su travnjaci koje smo izgradili klubovima podignuli kvalitetu nogometa. Napravili smo šest terena, a sada smo s UEFA-on dogovorili postavljanje još četiri. Time bi zatvorili krug. S novim travnjacima smo dobili na kvaliteti utakmica i samog natjecanja," kazao je Kustić otkrivši kako će nove hibridne travnjake dobiti Hajduk, Šibenik, Varaždin i Gorica.

"Što se tiče infrastrukture mi radimo sve što možemo, ali moramo imati podršku lokalne samouprave i države," naglasio je izvršni direktor HNS-a.