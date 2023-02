'Davali su nam tablete od kojih se dobivao srčani i moždani udar' Kukoč progovara o mračnoj strani NBA

U danima slavljenja novog rekordera NBA lige po broju koševa, ali i igračkih promjena u koje se upustilo čak 27 od 30 NBA klubova, razgovarali smo s legendarnim Tonijem Kokočem. U prvom dijelu intervjua za Premium VL-a velikan hrvatskog sporta i ponajveći košarkaš Europe svih vremena, govorio je o psihozi transfernog roka i situaciji Darija Šarića, dok u drugom dijelu Kukoč nastavlja o današnjoj NBA košarci i onome što još uvijek nudi LeBron James, koji je prije neki dan postao rekorder po ukupnom broju koševa.



- To je iznimno postignuće i s obzirom na to da će još igrati, ne vjerujem da će ga netko ikad stići. Jer da bi ga netko stigao taj bi morao iz srednje škole izravno u NBA, baš kao što je to učinio i LeBron, i morao bi imati prosjek od 26-27 koševa po susretu više od 20 godina.