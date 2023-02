Darija Šimića spominje se kao treću opciju u Dinamu, on čeka rasplet sukoba između Mamića i Antolića

Nekako se prirodnim i logičnim čini da se kao treća opcija za Dinamo spominje i jedan iz korpusa slavnih Dinamovih nogometaša. Istina, neslužbeni i samozatajni nositelj te opcije Dario Šimić (47) još se ne eksponira, niti je u bilo kakvoj institucionalnoj ofenzivi, čekajući rasplet nadmetanja između Mamićeve i Antolićeve struje.



Tko zna; možda treća opcija nikada i ne dobije priliku u Dinamu, bez obzira na to koliko to mnogi priželjkivali ili za nju lobirali. Do nje je još dug put.