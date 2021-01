Danska slavila nakon velike drame, greda zaustavila šut za produžetak!

U finalu 27. izdanja svjetskog rukometnog prvenstva u Egiptu u nedjelju, 31. siječnja, igrat će branitelj naslova Danska i Švedska.

Aktualni svjetski prvaci Danci su u polufinalu pobijedili europskog prvaka Španjolsku sa 35:33 (18:16), dok je Švedaka slavila protiv Francuske sa 32:26 (16:13).

U sudaru svjetskog i europskog prvaka, Danci su vodili veći dio utakmice, imali su i pet golova prednosti, no u samoj završnici gledali smo pravu dramu. Ruben Marchan Criado je imao šut za produžetak, no pogodio je okvir gola nakon čega su Danci u kontri potvrdili pobjedu.

Španjolska je protiv Danske držala rezultatski priključak u prvih 15 minuta, no tada svjetski prvaci bježe na +5 (13:8). Europski prvaci su smanjili na dva gola zaostatka, imali su i dva napada za minus jedan, ali se na poluvrijeme otišlo sa rezultatom 18:16 za Dansku.

Svjetski prvaci su na otvaranju drugoga dijela zabili dva brza gola za +4 (20:16), no Španjolska se nije predavala i u 46. minuti je smanjila na samo pogodak zaostatka (25:26).

Šest minuta prije kraja Danska je ponovo imala četiri gola prednosti (33:29), no europski prvak se još jednom vratio i dvije minute prije kraja smanjio na 33:34, a minutu do kraja imao i napad za izjednačenje. No, Marchan nije bio precizan.

Dansku je do pobjede predvodio sjajni Mikkel Hansen sa 12 golova, dok je Magnus Saugstrup Jensen zabio sedam pogodaka. Kod Španjolaca najefikasniji su bili Daniel Dušebajev sa sedam, Adrian Figueras Trejo sa šest, te Jorge Maqueda Peno s pet golova.

Danci će tako u svom petom finalu loviti drugi naslov, nakon što su prvu svjetsku krunu osvojili prije dvije godine. Protivnik u finalu bit će im Švedska koja je u prvom polufinalu nadigrala Francuze sa 32-26 (16-13).