Danas počinje nova sezona Prve liga i lov na Dinamo

Nova sezona Prve HNL kreće u petak a otvaraju je Osijek - Slaven (19 sati) i Dinamo Lokomotiva (21 sat). Treneri su dosad slagali svoje momčadi, odradili pripreme i sad će se djelomično vidjeti kakav će tko biti.

No do kraja prijelaznog roka još će biti mnogo odlazaka i momčadi će se mijenjati. Donosimo vam najzanimljive stvari o Prvoj HNL od A do Z...

ADEMI ARIJAN S kapetanskom trakom oko ruke poveo je plave u prvo europroljeće nakon 49 godina. U Dinamu je Šibenčanin Ademi od 2010., s izuzetkom šestomjesečne posudbe u Lokomotivu 2012. godine. Osvajanjem Superkupa prošlog tjedna postao je, uz Mikića i Butinu, najtrofejniji igrač plavih sa 16 trofeja.

BJELICA NENAD U godinu dana s Dinamom napravio je sjajne stvari. Uspio je nakon 49 godina odvesti plave u europsko proljeće, stigao do osmine finala Europske lige, gdje ih je nakon produžetaka zaustavila Benfica. K tome, osvojio je naslov prvaka s 25 bodova više od drugoplasirane Rijeke i već se upisao u povijest maksimirskog kluba.

BIŠĆAN IGOR U Rijeku je stigao nakon što je Rudeš uveo u prvu ligu i onda s ljubljanskom Olimpijom osvojio duplu krunu. Armada ga nije dobro prihvatila, navijači Rijeke zamjerili su mu neke riječi i gestikulacije još dok je bio igrač Dinama. Ali, pokazao je da zna svoj posao i osvojio kup, u finalu je slavio nad Dinamom.

BREZNI JOSIP Dugogodišnji povjerenik natjecanja u Hrvatskoj ligi.

BEBEK IVAN Riječki sudac rekorder je po broju vođenih utakmica u Hrvatskoj ligi. Tek su mu 42 godine, a sudio je čak 247 utakmica. Debitirao je u sezoni 2000./2001.

BOSNA I HERCEGOVINA Najviše stranaca u Prvoj HNL dolazi iz ove zemlje, 11-orica, najvrijedniji od njih je dinamovac Amer Gojak, vrijedan 4.5 milijuna eura. Na drugom mjestu po broju stranaca u Prvoj HNL je Srbija, ima sedmoricu predstavnika.

CAKTAŠ MIJO Igrač Hajduka prošle je godine bio najbolji strijelac lige i najbolji igrač splitske momčadi. No, Hajduku ni to nije bilo dovoljno da ne može dalje od četvrtog mjesta. No, Caktaš je pokazao kakva je klasa, iako nominalno nije napadač, ulascima iz drugog plana zabio je puno pogodaka, prema njemu je i bila posložena igra Hajduka. No, problem je kad njega nema, onda Hajduk nema drugo rješenje.

CVITANOVIĆ IGOR Za Dinamo je nastupao od 1989. do 2007., pa onda opet od 2000. do 2001. godine, pritom osvojio četiri prvenstva te tri kupa Hrvatske. U plavom dresu odigrao je 502 utakmice i postigao 304 gola, što ga čini najefikasnijim strijelcem u povijesti Dinama. Bio je trener u omladinskoj školi Dinama, a kasnije i pomoćni trener u seniorskoj momčadi, u prošloj sezoni trener Istre.

ČOLINA DAVID Novo pojačanje Hajduka, 19-godišnji lijevi branič, stigao iz Monaca za 700.000 eura. Mladić je nekada bio velika Dinamova nada, a sada je potpisao ugovor za bijele do ljeta 2023. godine. David još nema niti jedan seniorski nastup, a u Hajduku je dočekan s velikim očekivanjima.

>> Pogledajte što je Dinamov trener Nenad Bjelica rekao nakon pobjede u Superkupu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

ĆUSTIĆ HRVOJE Najveća tragedija našeg nogometa i naše lige, tog 29. ožujka 2008. u utakmici Zadra i Cibalije teško je stradao igrač Zadra, udario je glavom u betonski zid kraj terena. Ozljede su bile teške i Hrvoje je 3. travnja preminuo u zadarskoj bolnici. I to je opomena svima koji rade u nogometu i u drugim sportovima, sportske arene moraju biti odgovarajuće i prije svega sigurne, a kod nas se u stadione ne ulaže gotovo ništa dok opet ne strada. Nakon Hrvojeve smrti stavljale su se obloge na taj betonski zid. Prekasno.

DINAMO Plavi brane naslov prvaka, prošlosezonski im je bio 20. u našoj nogometnoj ligi. I nemaju tu namjeru stati, maksimirska momčad opet ima kadar koji je daleko bolji od svih ostalih, ima odličnog trenera, ima dovoljno novca za financiranje ogromnog pogona. Jedino je pitanje tko će sve od igrača otići tijekom prelaznog roka (Olmo, Livaković, Gojak, Šunjić....). No i bez obzira na to Dinamo staje prvi favorit za osvajanje naslova prvaka, odnosno njegovu obranu.

EDUARDO DA SILVA Igrao je za Dinamovu prvu momčad svega tri sezone (2003. – 2007.), no pritom je ostavio neizbrisiv trag. U 151 nastupu zabio je čak 94 pogotka, a njegova rekordna 34 ligaška pogotka u HNL-u 2006./07. teško da će ijedan igrač HNL-a ikada nadmašiti.

FRANCOIS MOUBANDJE Posljednje je pojačanje Dinama za ovu sezone, no to ne znači da neće doći još netko, pogotovu ako bude odlazak. Bjelica je tražio lijevog beka, švicarski reprezentativac bio mu je prvi izbor i nakon dugo natezanja ‘sletio’ je u Maksimir. Igrač koji ima 150 utakmica prve francuske lige i 21 utakmicu za Švicarsku, morao bi biti pojačanje.

GVARDIOL JOŠKO Dečko koji ima 17 godina bio je otkriće priprema Dinama, pokazao je kvalitete koje su sjajne za tako mladog igrača i ne čudi što ga je Nenad Bjelica ostavio u kadru prve momčadi. Očekuje se da će i igrati.

GORICA Prvi put je ovaj klub iz Velike Gorice ušao u prvu ligu (ako ne računamo Radnik) i odmah je postao najveće iznenađenje prvoligaškog društva, pokazao je da može dobiti svakoga (nisu dobili Dinamo) i ove sezone trebali bi biti vrlo konkurentni. Do zadnjeg kola prošle sezone HNL-a Gorica se borila za izlazak u Europu.

HNL počela se igrati 1992. godine, nakon turnira Slobodna Hrvatska koji se igrao u samo nekoliko gradova zbog Domovinskog rata. I prvo prvenstvo nije bilo lako zbog napada na naše gradove pa su neki naši klubovi bili domaćini u gradovima u kojima se moglo igrati. Najuspješniji klub Hrvatske lige je zagrebački Dinamo s 20 osvojenih naslova, Hajduk je slavio osam puta, a Zagreb i Rijeka po jednom..

HAJDUK Dugo je bio najveći suparnik Dinama u borni za naslov prvaka, no u posljednje vrijeme daleko je od toga, stalno puno zaostaje za plavima, a sad mu je i Rijeka postala gotovo nedodirljiva. Stalne promjene vodstva kluba, trenera nisu donijele ništa dobroga, možda je ovo sezone povratka na stare staze iako ne treba biti preveliki optimist.

INTER ZAPREŠIĆ Zvali su ga div iz predgrađa, pogotovu kad je uspio osvojiti Hrvatski nogometni kup, te 1992. godine u dvije utakmice bio je bolji od Dinama koji je u to vrijeme nosio ime HAŠK Građanski. Inter je često plesao između prve i druge, ali posljednjih godina je stabilan prvoligaš koji se nekako snalazi, ali i traži inozemnog partnera.

IVANUŠEC LUKA Mladi, 20-godišnji vezist Lokomotive, jedna je od najvećih zvijezda nadolazeće sezone. Mladi reprezentativac u 75 je nastupa u dresu Lokomotive u posljednje četiri sezone postigao osam pogodaka. Tržišna vrijednost mu je 1.45 milijuna eura.

JAKIROVIĆ SERGEJ Trener Gorice napravio je s novim drugoligašem u prošloj sezoni više negoli su mnogi to mogli i zamisliti. I sami Goričani su ušli s primarnim ciljem – ostati u ligi, a na kraju su se do posljednjeg kola borili za ulazak u Europu. No, pokazali su da taj klub ima što za reći u našim nogometnim okvirima, Jakirović je pokazao da je sjajan stručnjak koji je jako brzo ‘legiju’ stranaca posložio, a očito je i s klubom znao dobro birati svoj igrački kadar.

KRSTANOVIĆ IVAN Legendarni napadač ima 36. godina i u ovoj sezoni bit će prva špica Slavena Belupa. Ivan je u 224 nastupa u Prvoj HNL postigao 88 pogodaka, a zabijao je golove u dresovima čak pet klubova: Zagreba, Dinama, Zadra, Lokomotive i Slavena Belupa.

LOKOMOTIVA Klub s Kajzerice posljednjih je godina izuzetno stabilan prvoligaš, klub koji je često izborio izlazak u Europu. I u prošlom prvenstvu je dobro krenuo, ali su u završnici posustali i ostali bez europskog plasmana.

LADIĆ DRAŽEN S 802 utakmice rekorder je po broju nastupa za Dinamo (debitirao 1986. protiv Bratstva i jedinstva, oprostio se 2000. protiv Hajduka). Na toj je utakmici postao i najstariji igrač koji je nastupio za Dinamo (37 godina i 136 dana).

MAKSIMIR Kultni hrvatski, ali i europski nogometni stadion, koji je svjedočio nebrojenim dramama, veseljima, tugama... Otvoren davne 1912. godine, kasnije triput renoviran, ali nažalost danas je daleko od sjaja koji zaslužuje i ne zovu ga slučajno ruglo na kraju gradu – trebalo bi ga srušiti i napraviti novi.

MODRIĆ LUKA Najveći nogometaš koji je ikada zaigrao u Hrvatskoj ligi, osvajač Zlatne lopte u 2018. godini. U domaćem natjecanju nastupao je za zaprešićki Inter (18 pogodaka, 4 pogotka) i Dinamo (94 nastupa, 27 pogodaka). S Dinamom ima tri osvojena naslova prvaka i dva Hrvatska kupa.

NOVO PRAVILO Od ove sezone uz sedam dosadašnjih igrača na klupi za pričuve može biti dodatnih pet mladih igrača. Usto, kad vratar s pet metara ubacuje loptu u igru, lopta više ne mora izaći iz šesnaesterca prije negoli što je dodirne igrač. Ovo je posljednja sezona u kojoj će se na kraju igrati kvalifikacije između pretposljednje momčadi prve i druge momčadi druge lige.

OLMO DANI Španjolac u Dinamovim redovima najbolji je nogometaš Hrvatske lige, po Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura, a igrajući za plave od 2014. godine u 102 nastupa postigao je 26 pogodaka.

OREŠČANIN SINIŠA Hajdukov trener ulazi u drugu sezonu na klupi bijelih. U prošloj sezoni Splićane je u Prvoj HNL vodio u 21 prvoligaškoj utakmici i osvojio četvrto mjesto, iza Dinama, Rijeke i Osijeka.

PERKOVIĆ BORIMIR Nakon što je Branko Karačić uveo Varaždin u Prvu HNL nije se dogovorio s klubom o nastavku suradnje pa će u prvoligašku sezonu Varaždince povesti Perković. Zanimljivo, Perković je vodio Šibenik prošle sezone koji je bio najveći suparnik Varaždinu u borbi za ulazak u prvu ligu. Sa Šibenikom nije uspio.

RIJEKA Otkako je privatni kapital ušao u klub, prvo Volpi, a potom Mišković, Rijeka je postala jedini konkurent Dinamu, prije dvije godine osvojila je duplu krunu, a u protekloj sezoni je uzela kup i osvojila drugo mjesto u ligi. Doduše, s 25 bodova manje od prvaka Dinama, ali su Riječani pokazali da i dalje imaju dobru momčad i da će i u novu sezonu ući kao prvi favorit nakon Dinama.

SURAĆ JAKOV Zadarski je nogometaš rekorder po broju nastupa u Hrvatskoj ligi, 478, a na drugom mjesto legendarni je varaždinski vezist Miljenko Mumlek sa 398.

TRI zvjezdice od ove sezone nalaze se iznad grba Dinama zbog svih osvojenih naslova prvaka, počevši od Građanskog do danas, u HNL-u plavi imaju 20 naslova. Plavi su te tri zvjezdice, kao i nove tri garniture dresova predstavili dva dana prije početka nove sezone HNL-a.

UDRUGA prvoligaša vodila je nekoć natjecanje Prve HNL, ali onda je ugašena. Nedavno je ponovno pokrenuta inicijativa da prvoligaški klubovi sami vode svoje natjecanje.Neki su klubovi za to da se obnovi, neki protiv, većina ih je suzdržana, vjerojatno čekajući rasplet, pa će se prikloniti struji koja im više odgovara.

VUGRINEC DAVOR Najbolji strijelac u povijesti Hrvatske lige, legendarni napadač i reprezentativac, koji je u domaćem natjecanju postigao čak 146 pogodaka igrajući, kronološki, za Varaždin, Rijeku, Dinamo, Zagreb i Slaven Belupo. Drugi strijelac Hrvatske lige u povijesti je Igor Cvitanović sa 126 pogodaka, slijede Popović sa 111, Mumlek sa 106, Erceg sa 98...

VUICA DAMIR Nekadašnji nogometaš Osijeka i Hajduka igrač je s najviše žutih kartona u povijesti Hrvatske lige, ima ih čak 104. Rekorder po broju crvenih kartona je Krunoslav Rendulić (12).

ZWOLINSKI LUKASZ Poljski napadač Gorice, u prošloj sezoni u 33 nastupa postigao 14 pogodaka za tadašnjeg debitanta u Prvoj HNL. Lukasz je jedan od četvorice Poljaka u Prvoj HNL, uz Kadziora iz Dinama, Nowaka iz Slavena Belupa, te Maslowskog iz Gorice.

ZORAN MAMIĆ Ovog se ljeta vratio u Dinamo na poziciju sportskog direktora nakon što je bio uspješan trener u Saudijskoj Arabiji i Emiratima. Njegov povratak najžešći navijači Dinama nisu dobro prihvatili jer je on, kao i brat mu Zdravko, nepravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz kluba. No, i dok je bio u inozemstvo, a Zdravko u Međugorju, i dalje su oni bili ti koji su vodili sportsku politiku Dinama.