Krznar podnio ostavku nakon poraza od Rijeke, mijenja ga bivši trener Hajduka!

Nakon utakmice četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke, trener Damir Krznar podnio je ostavku na mjesto glavnog trenera prve momčadi Dinama.

Klub će, kako u njemu kažu, o daljnjim potezima pravodobno obavijestiti javnost.

- Treneru Krznaru zahvaljujemo na uspjesima koje je prva momčad ostvarila u njegovom mandatu na klupi Dinama, na fantastičnoj pobjedi protiv Tottenhama, na povijesnom četvrtfinalu Europa lige i osvojenoj dvostrukoj kruni u sezoni 2020/21. te na osiguranom proljeću u Europi ove sezone - navode iz Dinama.

E sad, je li Krznar baš sam odlučio otići s mjesta trenera ili su mu to 'prijateljski sugerirali', jednom će se možda i doznati, no smiješno je da ode trener čija momčad ima igru, stvara po deset prilika po utakmici... Trener je najmanje kriv zbog toga što njegovi igrači ni s metra udaljenosti ne uspijevaju postići pogodak. Tako je bilo protiv Lokomotive, Osijeka, čak i Šibenika i sada Rijeke.

- Bez obzira na rad, koncentraciju, pažnju i pripremu da sačuvamo svoj gol, ne uspijevamo. Krivica je isključivo moja, od nje neću bježati.

Krivica je najmanje trenerova, ako momčad ima desetke prilika po utakmici, a ne zabije gol, onda znači da ima igru, a igra je posao trenera. Možda ima nešto njegove krivice jer u svakoj utakmici Dinamo primi pogodak, dva ili tri, ali da zabije pola svojih prilika priča bi bila puno drukčija.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 09.08.2018., stadion Poljud, Split - Prva utakmica 3. pretkola kvalifikacija za UEFA Europsku ligu, HNK Hajduk - FC Steaua Bukurest. Trener Zeljko Kopic. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Meni je Dinamo na prvom mjestu, rezultati nisu prema očekivanju i moja moralna obveza je da dam ostavku s ciljem da momčad napravi pozitivan iskorak, da se napravi pozitivan šok. Možda sam još vruć nakon utakmice, ali moje mišljenje se zacijelo neće promijeniti ni nakon prospavane noći. Hvala navijačima koji su dali podršku, isprika onima koji su očekivali više. Momčadi treba mentalni šok, a ja želim svu sreću novom treneru, Dinamu i bit ću najveći navijač, to sam od malih nogu, ali mislim da je u ovom trenutku najbolje rješenje - razlaz. Žao mije što nismo uspjeli, što dobre partije nismo okrunili i rezultatom, ali moja je odgovornost da kažem kad je dosta i, stvarno, dosta je - oprostio se Krznar od trenerske funkcije u Dinamu.

Dakle, plave će u nedjelju voditi netko drugi, već u poluvremenu utakmice s Rijekom nagađalo se da bi to mogao biti bivši trener Dinama i bivši izbornik Ante Čačić, no kako smo vidjeli da Željko Kopić ide prema zapadnoj maksimirskoj tribini s mobitelom u ruci, postalo nam je jasno da bi on mogao biti taj. Kasnije smo dobili i neslužbenu potvrdu da će on voditi momčad do kraja ove polusezone. Bude li tako, aktualni šef nogometne škole Dinama, ali i bivši trener Hajduka, Željko Kopić vodit će plave do zimske stanke.