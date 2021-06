Dalićeva poruka Petkoviću: 'Fokusiraj se na napad, ne igraj se na zadnjem veznom!'

Iščekujući otvorenje Eura protiv Engleske (13. lipnja, 15 sati), hrvatska nogometna reprezentacija nadmetat će se sutra u Bruxellesu s prvom reprezentacijom sa svjetske rang-liste Belgijom (20.45).

U toj utakmici od prve minute zaigrat će i Bruno Petković, centarfor o kojemu izbornik Zlatko Dalić govori u superlativima, ali ga se ne libi i konstruktivno kritizirati.

- Petković je u najužim kombinacijama za sastav. Igrat ćemo u sustavu 4-2-3-1, s centralnom špicom, a špica njegova tipa nam je jako, jako važna. Jer mi moramo izaći iz faze obrane kroz posjed lopte, a on je idealan igrač da sačuva loptu pokraj jakih stopera Stonesa i Maguirrea, dok mu se drugi suigrači ne priključe - kaže Dalić i nastavlja:

- Petković je na treningu dosta dobar, očekujem od njega dobre stvari, a inzistiram da on svoje trčanje skrati, da ne izlazi po loptu do pozicije zadnjega veznog ili desnoga beka pa se tu igra. To u reprezentaciji ne može i neće raditi. On mora biti fokusiran na suparničkih šesnaest metara, na zonu napada, a ne izlaziti van i primati loptu na centru jer tu od njega nema koristi.