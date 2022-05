Crvena Zvezda do novog naslova stigla u posljednjem kolu, sa samo dva boda ispred Partizana

Zvezda je prvenstvo završila s točno 100 bodova, dva više od Partizana koji je danas s 2:0 pobijedio Radnički, javlja SportKlub.

Zvezda je na domaćem terenu pred 35.000 gledatelja slavila golovima Kataija, Ivanića i golmana Borjana.

Foto: NOVAK DJUROVIC/REUTERS Soccer Football - Serbian SuperLiga Play-Off - Crvena Zvezda v Partizan Belgrade - Rajko Mitic Stadium, Belgrade, Serbia - April 16, 2022 Crvena Zvezda fans let off flares inside the stadium during the match REUTERS/Novak Djurovic Photo: NOVAK DJUROVIC/REUTERS

Momčad Dejana Stankovića tako je peti put u nizu prvak Srbije, a sljedeće sezone u kvalifikacijama za Ligu prvaka kreću od trećeg pretkola.

Partizan ide u Europa ligu, a u Konferencijsku ligu Čukarički i Radnički.