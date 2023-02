Ćorić u četvrtfinalu Montpelliera, Vekić među osam najboljih u Linzu

U svom trećem nastupu na ATP 250 turniru u Montpellieru 26-godišnji Zagrepčanin Borna Ćorić (ATP - 23.) ostvario je svoju prvu pobjedu, a svladavši Francuza Arthura Rinderknecha (ATP - 68.) sa 6-3, 7-5 probio se u četvrtfinale. Trećeg nositelja među osmoricom najboljih čeka 25-godišnji Francuz s američkom putovnicom Maxime Cressy (ATP - 51.) koji je u četvrtak svladao 7. nositelja, Finca Emila Ruusuvuorija sa 6-4, 6-4.

Bit će to Ćorićev prvi obračun s Cressyjem. U svom drugom dvoboju s 27-godišnjim Arthurom Rinderknechom, hrvatski reprezentativac došao do druge pobjede bez da je bio suočen s "break-loptom". S druge strane, Borna je uspio po jednom u svakom setu slomiti servis suparnika i za 91 minutu doći do pobjede.

U prvom setu je Ćorić došao do "breaka" u šestom gemu, a u drugom je do odlučujuće prednosti došao u 11. gemu, a potom iskoristio drugu meč-loptu, kad je Rinderknech poslao loptu u mrežu. Ćorić je imao visokih 75% pogođenih prvih servisa i visoku realizaciju na drugom servisu (71%). I Ćorić i Cressy će se u petak boriti za svoje prvo polufinale u novoj sezoni.

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 33.) plasirala se u četvrtfinale WTA 250 tunira u austrijskom Linzu, gdje je u četvrtak u dvobju 2. kola svladala Amerikanku Madison Brengle (WTA - 82.) sa 6-3, 6-1. Vekić je bolje ušla u meč i povela sa 3-1, ali je 32-godišnja Amerikanka nadoknadila zaostatak i izjednačila na 3-3. Uslijedila je serija 26-godišnje Osječanke, niz od sedam osvojenih gemova, koji joj je donio osvajanje prvog seta (6-3) i veliku prednost (4-0) u drugoj dionici.

Od takvog razvoja događaja Brengle se nije uspjela oporaviti pa je Vekić nakon 76 minuta došla do uvjerljive pobjede. Bio je to Donnin deseti ovosezonski natup u kojem je ostvarila devetu pobjedu, a jedini je poraz doživjela od Bjeloruskinje Arine Sabaljenke koja ju je pobijedila u četvrtfinalu Australian Opena na putu prema svom prvom Grand Slam naslovu.

Vekić će u petak, u svom prvom četvrtfinalu u Linzu, igrati protiv prve nositeljice i svoje dobre prijateljice Grkinje Marije Sakkari. Bit će to njihov osmi međusobni dvoboj, a hrvatska reprezentativka vodi sa 5-2. Od 20 sati u Linzu će se za plasman u četvrtfinale boriti Petra Martić kojoj je suparnica u 2. kolu Belgijka Alison Van Uytvanck.