Ćorić bez finala u Rio de Janeiru

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nije se uspio plasirati u finale ATP turnira u Rio de Janeiru, uspješniji od njega je u polufinalu bio Čileanac Cristian Garin sa 6-4, 7-5.

Dvoboj Ćorića i Garina počeo je u subotu nakon dugotrajnog čekanja da prestane kiša, a novi kišni prekid uslijedio je kod rezultata 6-4, 4-4 u korist Garina. Nažalost, nedjeljni nastavak nije dugo trajao iako je Ćorić odmah u prvom gemu imao "break-loptu" za vodstvo od 5-4.

Nažalost, nije upio ostvariti "break", a nakon što su oba igrača zatim sigurno držala svoj početni udarac Ćorić je zapao u probleme kod 5-6. Naš je igrač poveo sa 30-0 u tom gemu, no Garin je stigao do 30-40 i prve meč-lopte koju je Ćorić spasio i potom stigao na poen od ulaska u "tie-break". Ipak, uslijedila su tri uzastopna poena Garina kojima je Čileanac stigao do pobjede.

Inače, u prvom setu je Ćorić prvi stigao do "breaka" i to u prvoj igri dvoboja, no potom je Garin osvojio četiri igre zaredom. Kod rezultata 5-3 Ćorić je vratio "break" zaostatka, ali je odmah potom još jednom izgubio svoj početni udarac, a samim time i prvi set. U drugom setu Garin je prvi stigao do "breaka" prednosti, a Ćorić je uspio vratiti rezultat u ravnotežu prije kišnog prekida.

Iako nije uspio doći do finala u Riju, ovo je bio ohrabrujući tjedan za Ćorića koji je ostvario tri pobjede te tako prvi put vezao nekoliko uspjeha nakon rujna prošle godine.

Garin je pak stigao do drugog finala ove godine, prije dva tjedna je osvojio Cordobu.

Garinov suparnik u finalu bit će bolji iz susreta Talijana Gianluce Magera i Mađara Attile Balazsa.