Como i Napoli odigrali neriješeno, Interu dovoljan i bod za novi naslov prvaka

Nogometaši Coma i Napolija su u 35. kolu talijanske Serie A odigrali utakmicu bez golova te su ostali na svojim pozicijama na ljestvici, na petom i drugom mjestu.

Como vodi borbu ne bi li zauzeo neku od pozicija koje vode prema Ligi prvaka iduće sezone. Sada ima dva boda manje od četvrtog Juventusa, ali i utakmicu više, dok od šeste Rome ima bod više i utakmicu više.

Como je bio nešto bolji ove subote, ali sve domaće šanse zaustavio je gostujući vratar Milinković-Savić. Jednu od najboljih domaćih prilika u 64. minuti je imao hrvatski reprezentativac Martin Baturina, ali je i tada odlično reagirao gostujući vratar. Baturina i Ivan Smolčić su počeli utakmicu za Como, s tim da je Baturina zamijenjen u 80. minuti.

U samom finišu utakmice okvir vrata je spasio Como od poraza nakon udarca Politana. Interu je tako u nedjelju dovoljan i domaći bod protiv Parme da i matematički osigura novi naslov prvaka.

U prvom subotnjem susretu Udinese je osvojilo tri domaća boda pobjedom 2-0 protiv Torina. Strijelci su za klub iz Udina bili Ehizibue u nadoknadi prvog dijela i Kristensen u 51. minuti. Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, dok je Sandro Kulenović u igru za goste ušao u 57. minuti.

U nedjelju će igrati Bologna - Cagliari, Sassuolo - Milan, Juventus - Verona i Inter - Parma. U ponedjeljak se igraju posljednje dvije utakmice, Cremonese - Lazio i Roma - Fiorentina