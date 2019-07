Clay Covington protiv Robbieja Lawlera, novi nastup Darka Stošića

Iako se naredni UFC event trebao održati u ruskom Sočiju, ti planovi nisu pošli po planu pa ćemo tako pratiti izravni prijenos UFC on ESPN 5 eventa iz New Jerseyja. Priredbu predvodi borba UFC-ove velter kategorije između Colbyja Covingtona i Robbiea Lawlera, dok co-main event donosi okršaj Jima Millera i Clayja Guide.

UFC on ESPN 5 donosi sjajan duel bivšeg privremenog prvaka velter kategorije Colbyja Covingtona i bivšeg pravog prvaka Robbiea Lawlera.

Colby Covington (14-1, 9-1 UFC) se nije borio od lipnja prošle godine kad je u borbi protiv Rafaela Dos Anjosa osvojio titulu privremenog prvaka. Bez nje je ostao nakon što samo nekoliko mjeseci kasnije kad nije bio u stanju prihvatiti borbu protiv Tyrona Woodleya. Protiv tadašnjeg prvaka borio se Darren Till, a Colbyju je naslov oduzet. Više puta je potvrđen kao idući protivnik sadašnjeg prvaka, Kamarua Usmana no ta se borba još uvijek nije ugovorila pa je Covington odlučio kako neće više čekati.

Robbie Lawler (28-13, 13-8 UFC) je u ožujku poražen od Bena Askrena uz kontroverznu završnicu na UFC 235 eventu. Trebao se narednog vikenda boriti protiv Tyrona Woodleya, no zbog Woodleyeve ozljede je i on uklonjen s tog programa.

Okršaj dva veterana

U co-main eventu gledamo okršaj lake divizije između Jima Millera (30-13 MMA, 19-12 UFC) i Clayja Guide (35-18 MMA, 15-12 UFC). Ovaj dvojac skupa ima 60 borbi u UFC-u, ali unatoč ovoj impresivnoj brojci koja govori o njihovom iskustvu, nekako je ispalo da se nikad nisu našli u kavezu jedan nasuprot drugoga. S obzirom da se radi o veteranima, jasno je da im cilj nije ni titula i penjanje po rang ljestvici, nego kvalitetna borba. Miller ima 35 godina i pobijedio je u zadnje dvije od tri borbe nakon niza od četiri poraza. U zadnjoj je borbi u travnju na predaju prisilio Jasona Gonzaleza. Njegov protivnik, 37-godišnji Guida, pobijedio je u zadnje tri od četiri borbe, a najnoviju je ostvario protiv bivšeg prvaka i MMA legende BJ Penna.

U ostalim borbama gledamo još jedan meč u lakoj diviziji između Joaquima Silve i Nasrata Haqparasta, u srednjoj će se okušati Trevin Giles i Gerald Meerschaert, tu je još jedna borba lake divizije između Scotta Holtzmana i Donga Hyuna Maa, a sve to otvara okršaj ponajboljeg srpskog borca Darka Stošića koji se bori s neugodnim Nigerijcem s američkom putovnicom i 195 cm, Kennedyjem Nzechukwuom.

UFC on ESPN 5 pogledajte u izravnom prijenosu u subotu 3. kolovoza od 21 sat samo na Fight Channel PPV-u!

